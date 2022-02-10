Експериментальний європейський термоядерний реактор виробив рекордний обсяг енергії

Дослідний європейський термоядерний реактор Joint European Torus в британському Оксфорді встановив рекорд обсягу виробленої енергії реакції синтезу. Реактор працював протягом рекордного часу та подвоїв попередні показники.

Установка відпрацювала рекордні 5 секунд і зробила за цей час 59 мегаджоулів теплової енергії, що вдвічі вище, ніж попередній рекорд, встановлений у 1997 році. Новий експеримент показав, що аналогічні проєкти рухаються у правильному напрямку і керована термоядерна реакція можлива.

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Установка Joint European Torus (JET) створювалася як зменшена копія реактора ITER. Точніше, дослідний термоядерний реактор ITER на півдні Франції будується на основі значно збільшеного проєкту JET. Тому всі експерименти на реакторі Joint European Torus є основою для успішного запуску ITER у майбутньому.

У 1997 році JET встановив рекорд з пікового вироблення теплової енергії в керованій термоядерній реакції синтезу – він видав пікову потужність 16 МВт і тривалу (протягом приблизно 4 секунд) енергію 21,7 мегаджоулів (5,4 МВт/с).

Після більш ніж 20 років модернізації установки JET та підбору оптимальних робочих параметрів восени минулого року реактор зміг видати більш ніж у два з половиною рази більше енергії або 59 мегаджоулів за 5 секунд (11,8 МВт/с). Перед вченими не стояло завдання отримати пік вихідної потужності. Потрібно було підтримувати реакцію горіння плазми якомога довше.

Де 5 секунд, там і 5 хвилин, резюмують дослідники. Від термоядерного реактора насамперед вимагається здатність працювати тривалий час.

ITER рухається у правильному напрямку

Поставлений на JET експеримент показав співвідношення витраченої та отриманої теплової енергії в районі Q = 0,33. Для позитивного виходу енергії значення Q має бути більшим за 1. Якщо можливості JET збільшити до масштабів реактора ITER, то цілком реально буде досягти співвідношення витраченої енергії до отриманої в районі розрахункового для ITER значення Q = 10. І це одне з найважливіших досягнень поставленого на JET експерименту. Це означає, що ITER рухається у правильному напрямку, і він зможе дати позитивний вихід енергії після запуску.

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Іншим важливим наслідком рекордного експерименту на реакторі JET може бути те, що він здатен прискорити ухвалення рішення щодо початку будівництва дослідної європейської термоядерної електростанції (EU DEMO). Реактор ITER не призначений для подачі електричної енергії до розподільної мережі. Це робитиме наступний проект – EU DEMO, але він поки що перебуває на ранніх етапах узгодження.