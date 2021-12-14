З екраном і датчиками: HUAWEI випустила розумний термос на HarmonyOS
14 грудня 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:BizLeader
HUAWEI додала до своєї екосистеми новий пристрій – розумний термос, що працює на власній операційній системі HarmonyOS. Розповідаємо, які функції він пропонує.
Новинка під назвою HUAWEI Smart bottle Haers може похвалитися інформаційним дисплеєм, модулем бездротової зарядки та іншими корисними функціями.
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Характеристики
- HUAWEI Smart bottle Haers виконаний в корпусі з нержавіючої сталі марки 316L з антибактеріальним покриттям.
- Термос оснащений світлодіодним дисплеєм, який інформує власника про температуру рідини.
- Його можна підключити до смартфона – керувати роботою та отримувати на нього корисну інформацію.
- З його ж допомогою користувач може вивести на екран своє ім'я або будь-який інший текст.
Керувати термосом можна зі смартфона / Фото
- Ще одна корисна функція – нагадування про необхідність випити води. Датчик руху визначає, скільки разів на день користувач пив воду і фіксує кількість спожитої рідини.
- Виробник заявляє про 4 тижні роботи на одному заряді.
- Присутнє бездротове заряджання.
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI
- Обсяг HUAWEI Smart bottle Haers становить 440 мілілітрів.
- Він здатен підтримувати стабільну температуру до 12 годин.
- Крім води, термос можна використовувати й для інших напоїв, включаючи соєве молоко, сік, газовану воду і чай.
- Доступні кольори: чорний, синій та білий.
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI
Ціна
Купити новинку наразі можна лише в Китаї. За неї виробник просить 25 доларів.