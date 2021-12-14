Новинка під назвою HUAWEI Smart bottle Haers може похвалитися інформаційним дисплеєм, модулем бездротової зарядки та іншими корисними функціями.

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Характеристики

  • HUAWEI Smart bottle Haers виконаний в корпусі з нержавіючої сталі марки 316L з антибактеріальним покриттям.
  • Термос оснащений світлодіодним дисплеєм, який інформує власника про температуру рідини.
  • Його можна підключити до смартфона – керувати роботою та отримувати на нього корисну інформацію.
  • З його ж допомогою користувач може вивести на екран своє ім'я або будь-який інший текст.

Керувати термосом можна зі смартфона
Керувати термосом можна зі смартфона / Фото

  • Ще одна корисна функція – нагадування про необхідність випити води. Датчик руху визначає, скільки разів на день користувач пив воду і фіксує кількість спожитої рідини.
  • Виробник заявляє про 4 тижні роботи на одному заряді.
  • Присутнє бездротове заряджання.

HUAWEI Smart bottle Haers
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

  • Обсяг HUAWEI Smart bottle Haers становить 440 мілілітрів.
  • Він здатен підтримувати стабільну температуру до 12 годин.
  • Крім води, термос можна використовувати й для інших напоїв, включаючи соєве молоко, сік, газовану воду і чай.
  • Доступні кольори: чорний, синій та білий.

HUAWEI Smart bottle Haers
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Ціна

Купити новинку наразі можна лише в Китаї. За неї виробник просить 25 доларів.