Новинка під назвою HUAWEI Smart bottle Haers може похвалитися інформаційним дисплеєм, модулем бездротової зарядки та іншими корисними функціями.

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Характеристики

HUAWEI Smart bottle Haers виконаний в корпусі з нержавіючої сталі марки 316L з антибактеріальним покриттям.

Термос оснащений світлодіодним дисплеєм, який інформує власника про температуру рідини.

Його можна підключити до смартфона – керувати роботою та отримувати на нього корисну інформацію.

З його ж допомогою користувач може вивести на екран своє ім'я або будь-який інший текст.



Керувати термосом можна зі смартфона / Фото

Ще одна корисна функція – нагадування про необхідність випити води. Датчик руху визначає, скільки разів на день користувач пив воду і фіксує кількість спожитої рідини.

Виробник заявляє про 4 тижні роботи на одному заряді.

Присутнє бездротове заряджання.



HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Обсяг HUAWEI Smart bottle Haers становить 440 мілілітрів.

Він здатен підтримувати стабільну температуру до 12 годин.

Крім води, термос можна використовувати й для інших напоїв, включаючи соєве молоко, сік, газовану воду і чай.

Доступні кольори: чорний, синій та білий.



HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Ціна

Купити новинку наразі можна лише в Китаї. За неї виробник просить 25 доларів.