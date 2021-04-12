На початку квітня Iddes Yachts представила концепт 300-метрової науково-дослідної яхти Earth300, яка працюватиме на рідкосольовому ядерному реакторі і буде повністю безвідходною. Як повідомляє компанія, вчених, дослідників, студентів і художників пускатимуть на борт за символічні гроші.

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Що відомо про екологічний корабель

На проєктування судна витратили 6 років і 5 мільйонів доларів. Саме будівництво обійдеться у 500-700 мільйонів доларів.



Екологічна яхта Earth300 на ядерному реакторі / Концепт Iddes Yachts

Ці витрати Олівера планує покрити за рахунок мільярдерів, які захочуть відправитися в 10-денний екотур на унікальному кораблі.

Крім них, бажаними пасажирами судна стануть вчені та експерти з клімату. Для них прямо на борту обладнають 22 лабораторії, здатних вмістити близько 160 фахівців.

Глава Iddes Yachts розраховує спустити на воду першу атомну яхту вже у 2025 році. Тоді ж вона може відправитися в перший тур до берегів Антарктиди. Але оскільки для сертифікації реактора потрібно понад сім років, перший час вона, ймовірно, працюватиме на синтетичному екопаливі.