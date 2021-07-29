Як економити заряд батареї на смартфоні завдяки "темному режиму"

Android та Apple дають користувачам можливість переводити свої смартфони у "темний режим". Ця функція показала потенціал для економії заряду батареї телефонів з великими екранами, адже дозволяє темним пікселям споживати менше енергії, ніж світлим пікселям. Та чи дійсно це економить заряд батареї?

Науковці Університету Пердью, США, провели дослідження, щоб зрозуміти, чи дійсно "темний режим" на смартфонах допомагає економити заряд батареї. Хоча тестування проводилося лише на телефонах, які використовують операційну систему Android, але й для Apple висновки підійдуть, якщо використовувати iPhone X.

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Темний режим може подовжити час автономної роботи пристрою / Фото Tech Xplore

Які програми та телефони використовувалися у дослідженні

Вчені прослідкували, як змінюється час автономної роботи, якщо працюють найпоширеніші додатки для телефонів:

Google Maps.

Google News.

Google Phone.

Google Calendar.

YouTube.

Калькулятор.

Для тестування були обрані телефони, які працюють на операційній системі Android:

Pixel 2.

Moto Z3.

Pixel 4.

Pixel 5.

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Як впливає тип екрану на час автономної роботи

Смартфони, які вийшли після 2017 року, переважно мають екран OLED. Оскільки у таких екранів немає підсвічування, як у рідкокристалічних екранів старих телефонів, то буде споживатися менше енергії при зображенні темних пікселів.

Яскравість OLED-екранів визначає, наскільки "темний режим" економить час автономної роботи. Багато людей використовують функцію "автоматичної яскравості" за умовчанням. Ця функція, як правило, підтримує рівень яскравості на рівні 30-40% більшу частину часу, якщо перебувати у приміщенні.

Як збільшити час автономної роботи смартфона

Дослідники виявили закономірність:

Якщо екран налаштований на 100% рівень яскравості, то перемикання на "темний режим" буде економити 39 – 47% заряду батареї.

Якщо екран налаштований на 30 – 50% яскравості, то "темний режим" збереже 3 – 9% заряду батареї.

Якщо встановити на телефоні "світлий режим" та 20% яскравості екрану, то енергії буде витрачатися стільки ж, як і при 50% яскравості екрану в "темному режимі".

Також вчені виявили, що система Android під час розрахунку часу автономної роботи пристрою не зважає на контент на екрані. Отже, система не враховує вплив "темного" або "світлого" режимів на енергоспоживання.

У зв'язку з цим команда науковці розробляє власний додаток для смартфонів Android Battery +, який розраховує час автономної роботи більш коректно, адже враховує темні пікселі на екрані смартфона.