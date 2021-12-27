Економіка Іспанії досі відчуває наслідки діяльності інквізиції: цікаве дослідження

Економісти з Австралії, Канади та Швейцарії оцінили наслідки процесів над єретиками, які проводила іспанська інквізиція. Виявилось, що її діяльність досі впливає на економіку країни.

Через 200 років після припинення діяльності інквізиторів, місця, де процеси над відьмами і єретиками проходили особливо часто, характеризуються зниженням економічної активності, довіри й освіти. Детальніше – далі.

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Що виявив аналіз

Дослідники вивчили документи, що стосуються розслідувань, які проводила інквізиція Католицької церкви з 1478 по 1834 роки.

З 67 521 запису про судові процеси вони отримали дані про місця, де це відбувалося, про те, де народилися і де проживали обвинувачені.

Вони зіставили географічний розподіл інтенсивності діяльності інквізиції з сучасними даними валового внутрішнього продукту на душу населення Іспанії.

Економіка

В результаті було виявлено, що в найбільш яскраво освітлених (тобто найбільш розвинених і багатих сьогодні) муніципалітетах активність органів інквізиції була мінімальною.

Там, де переслідування єретиків були помірними, спостерігалося зменшення ВВП.

А там, де інквізиція провадила особливо активну роботу, рівень економічної активності помітно нижчий, ніж в інших регіонах.

Як пише Conversation, в Іспанії складно добути дані про ВВП окремих муніципалітетів, тому вчені використовували супутникові знімки регіонів у нічний час: ступінь освітленості територій регіону має чітку кореляцію з доходом на душу населення і широко застосовується для оцінки економічної активності.

Різниця при цьому досить суттєва: в муніципалітетах, де розслідувань було мало, середній показник ВВП на душу населення становить 19 450 євро. Там же, де процесів було багато, він дорівнює 18 000 євро.

На думку авторів дослідження, якби інквізиції в Іспанії не було, річний обсяг виробництва країни був би зараз на 4,1 відсотка вищим.

Освіта й довіра до оточуючих

Крім того, в регіонах, де інквізиція поводилася особливо активно, рівень вищої освіти зараз нижчий на 5,6 відсотка.

Також було проведено опитування 26 000 жителів Іспанії на тему довіри до інших людей. Результати показують зниження довіри в тих областях, де процеси відбувалися частіше. При цьому рівень релігійності там досі вищий.

Цікаво, що дослідники не наводять конкретного механізму впливу інквізиційних процесів на сучасну економіку. Неясно як саме це могло загальмувати розвиток.