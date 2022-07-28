Інтерес Маска до цього металу зрозумілий: не так давно Tesla представила новий тип акумуляторів з терміном служби в 100 років, і саме нікель є ключовим її елементом. Якщо мільярдер хоче запустити технологію у виробництво й обігнати таким чином конкурентів, то він мусить знайти надійного постачальника. І шукає він його в Індонезії.

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Екологи проти Ілона Маска

У травні генеральний директор Tesla зустрівся з президентом Індонезії Джоко Відодо. Центральною темою стали потенційні інвестиції компанії в індонезійський видобуток нікелю.

Після цього група активістів звернулася до підприємця з проханням уникнути інвестицій в індонезійську нікелеву промисловість через побоювання, що видобуток корисних копалин призведе до руйнування навколишнього середовища та завдасть шкоди корінним громадам Індонезії.

Нікелева промисловість в Індонезії має послужний список шкоди навколишньому середовищу, загроз криміналізації, які порушують демократію і справедливість, загроз вразливим групам і численних порушень закону,

– йдеться в листі.

Зокрема, правозахисники та екологи зазначають, що нікелева промисловість викликала і продовжить викликати масову вирубку лісів, забруднення води та криміналізацію корінних народів, що захищають свою землю.

Відповіді на звернення наразі немає. Як зазначає джерело, з огляду на поточний стан ринку, відмова від інвестицій видається малоймовірною. Галузь страждає від постійних дефіцитів сировини та зростання цін на компоненти. Крім того, останнім часом ринок наповнився новими компаніями, збільшивши конкуренцію в рази. Над своїми електромобілями працюють Appe, Sony, Xiaomi, Foxconn та інші відомі бренди.