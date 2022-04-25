Екіпаж комерційної місії Ax-1 нарешті покинув МКС та скоро повернеться на Землю

Учасники комерційної місії Axiom 1, нарешті, змогли покинути Міжнародну космічну станцію і повертаються на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. Повернення на планету вже переносили кілька разів.

Спочатку астронавти мали покинути орбітальну станцію ще 19 квітня. Проте їм довелося затриматися, оскільки в районі передбачуваної посадки на узбережжі Флориди на кілька днів встановилися несприятливі погодні умови.

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Відстикування корабля від МКС було проведено 24 квітня о 21:10 за часом східного узбережжя США (25 квітня, 04:10 за київським часом). Приводниться капсула з екіпажем біля берегів Флориди 25 квітня о 13:06 за місцевим часом (25 квітня, 20:06 за київським часом).

Дякую за підтримку у цій дивовижній пригоді. Вона тривала довше і виявилася цікавішою, ніж ми думали. Ми дуже цінуємо ваш професіоналізм, і на цьому ми відкланяємося,

– сказав по рації одразу після відстикування корабля командир екіпажу Ax-1 Майкл Лопес-Алегрія.

Разом із ним після кількох днів перебування на МКС на Землю вирушили американський підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Перша місія Axiom Space

Оператором комерційної місії Ax-1 є американська компанія Axiom Space. Доставка приватного екіпажу на орбітальну станцію і назад здійснюється разом із NASA та SpaceX. Реалізація місії почалася 8 квітня, коли екіпаж Ax-1 вирушив у дорогу до МКС на кораблі SpaceX Crew Dragon, який був виведений у космос ракетою Falcon 9. Повернення астронавтів на Землю було заплановано на 19 квітня, але погода внесла свої коригування чого реалізація заключного етапу місії неодноразово відкладалася.