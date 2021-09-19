Вітаємо вдома: екіпаж Inspiration4 повернувся на Землю – усе про історичну місію SpaceX

Перший в історії повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4 здійснив приводнення у Мексиканській затоці. Далі екіпаж покине капсулу та приєднається до фахівців SpaceX, закінчивши свою вражаючу подорож.

Старт місії Inspiration4

Місія Inspiration4 стартувала 16 вересня о 3:02 за київським часом зі стартового майданчика у Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал. Ракета Falcon 9 вивела космічний корабель Crew Dragon на орбіту Землі, де цивільні астронавти пробули протягом 3-х діб на рекордній висоті в понад 585 кілометрів.

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Протягом польоту екіпаж виконав низку експериментів спрямованих на дослідження впливу умов мікрогравітації та космічного простору на тіла непідготовлених членів екіпажу, та інші завдання.

Трансляція повернення екіпажу Inspiration4: дивіться відео онлайн

Коротко про повернення астронавтів

Crew Dragon після кількох маневрів опустився до 365 кілометрів.

Фінальний маневр deorbiting провели на 6:16 PM EDT (1:16 за київським часом).

Після гальмування в атмосфері космічний корабель опустився на 4 великих парашутах о 7:06 PM EDT (2:06) приблизно в 30 милях на північний схід від місця запуску – Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Загальна тривалість місії – 71 година.

Чим місія Inspiration4 така особлива

Екіпаж Inspiration4 перебував на висоті вищій, ніж орбіти Міжнародної космічної станції та космічного телескопа "Габбл". Востаннє людство літало так далеко у космос ще у 1970-х – за часів програми з дослідження Місяця "Аполлон".

Це перша в історії космічна туристична подорож екіпажу, усі члени якого не є професійними астронавтами. Крім того, одним з головних завдань місії є одна із наймасштабніших благодійних акцій зі збору 200 мільйонів доларів для дослідницької лікарні імені Святого Юди, яка займається лікуванням раку у дітей. Організатор польоту Джаред Айзекман (засновник Shift4 Payments), який і оплатив усю подорож (сума контракту зі SpaceX досі таємниця) перед стартом місії пожертвував лікарні 100 мільйонів доларів.

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Нашивка місії Inspiration4 / Фото SpaceX

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Екіпаж Inspiration4

Джаред Айзекман

Організатором польоту, який і викупив усі місця на космічному кораблі для інших членів екіпажу є 38-річний бізнесмен та мільярдер Джаред Айзекман. Він є засновником платіжної платформи Shift4 Payments.



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Айзекман є досвідченим пілотом і має кілька світових рекордів. Він брав участь у понад 100 авіашоу у складі команди Black Diamond Jet Team, присвячуючи кожен виступ благодійним цілям. У 2011 році Айзекман став співзасновником найбільших у світі приватних військово-повітряних сил Draken International для підготовки пілотів для Збройних сил США.

Гейлі Арсеної

Коли Гейлі було 10 років, у неї остеосаркому – раку кістки коліна. Її сім'я звернулася до дитячої дослідницької лікарні ім. Св. Юди для її лікування та догляду, який включав хіміотерапію та операцію, що рятувала кінцівки.



Гейлі Арсеної / Фото SpaceX

Арсеної закінчила лікування, отримала ступінь бакалавра з іспанської мови у 2014 році, а також отримала ступінь асистента лікаря у 2016 році. Зараз вона працює у лікарні імені Святого Юди – саме в тому місці, яке врятувало їй життя.

Кріс Семброскі

Семброскі служив у ВПС США, утримуючи флот міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III. Після служби у ВПС Семброскі отримав бакалавр у галузі професійної аеронавтики в аеронавігаційному університеті Ембрі-Реддл.



Кріс Семброскі / Фото SpaceX

У своїй кар'єрі Семброскі шукав інноваційні, ключові для промисловості методи моніторингу та обслуговування механічного обладнання, роблячи все, від центрів обробки даних до лікарень, більш ефективним. Зараз він проживає в Сіетлі, штат Вашингтон, і працює в аерокосмічній промисловості.

Сіан Проктор

Доктор Сіан Проктор – геолог, дослідниця та фахівець з комунікацій з наукою, яка протягом усього життя захоплюється освоєнням космосу. Вона народилася на Гуамі, коли її батько працював на станції відстеження NASA під час місій "Аполлон".



Сіан Проктор / Фото SpaceX

Вона є аналоговою астронавткою (особа, яка проводить діяльність у модельованих космічних умовах) і виконала чотири аналогові місії, включаючи місію для жінок "Сенсорія Марс 2020" у Хавайта, аналогово-імітаційному дослідженні космосу (HI-SEAS), а також чотиримісячну місію на Марс, що фінансується NASA, у HI-SEAS для дослідження харчових стратегій для тривалих космічних польотів.

Кілька цікавих фактів про місії Inspiration4

Членкиня екіпажу Inspiretion4 Гейлі Арсеної раніше була пацієнткою цієї лікарні та страждала від раку кістки. Їй видалили частину коліна та замінили його штифтами й пластиною, тож Гейлі не лише наймолодша американка у космосі, але й перша людина з протезованою кінцівкою.

До речі, усі четверо членів екіпажу уособлюють одну із чеснот:

Джаред Айзекман – Лідерство;

Гейлі Арсеної – Надію;

Кріс Семброскі – Щедрість;

Сіан Проктор – Процвітання.

Цікаво, що про усю підготовку до місії, її організацію та сам політ Netflix зняв документальний серіал "Відлік: Inspiration4 місія у космос". Він розкриває історії кожного з членів екіпажу, розповідає про те, як саме відбирали команду, а також проливає світло на усі завдання місії. У серіалі можна побачити усіх, хто брав участь у підготовці до польоту, від фахівців SpaceX до глави компанії Ілона Маска.

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Спеціальний корабель Crew Dragon

Серед іншого особливістю місії став унікальний космічний корабель Crew Dragon, який у SpaceX прозвали справжнім "феррарі" серед Dragon-ів. Оскільки політ не передбачав стикування з МКС, стикувальний вузол замінили на прозорий купол, який відкриває фантастичний вид на космос та Землю.



Купол Crew Dragon в уявленні художника / Фото SpaceX