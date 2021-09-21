Екіпаж Crew Dragon мав деякі труднощі з туалетом під час місії Inspiration4

З туалетом на борту космічного апарату Crew Dragon, який перебував на навколоземній орбіті близько трьох діб в рамках повністю цивільної місії Inspiration4, виникли деякі складності. ро це розповів Бенджі Рід, що відповідає за пілотовані місії компанії SpaceX.

Що саме трапилося з туалетоп фахівець SpaceX не розповів, а лише вказав, що в системі всмоктування відходів була виявлена ​​якась аномалія. Зазначена система використовується для утилізації відходів.

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В цілому місія пройшла дуже успішно. У нас були деякі труднощі з системою управління відходами, але ми їх вирішили. Команда корабля відмінно провела час на борту,

– заявив Рід на прес-конференції після успішного повернення екіпажу на Землю.

Чим особливий Crew Dragon для місії Inspiration4

При польоті до Міжнародної космічної станції на борту корабля Crew Dragon екіпаж зазвичай проводить не більше 24 годин. Однак перебуваючи у капсулі майже три доби її екіпажу безумовно потрібно справляти природні потреби.

У носовій частині корабля Crew Dragon розташований скляний купол, через який екіпаж міг милуватися видами Землі. Купол замінив механізм, за допомогою якого Crew Dragon стикується з МКС.

Поряд розташований і туалет. Його відокремлює від решти кабіни свого роду шторка, яка проходить через всю верхню частину космічного корабля. За словами Ріда, робити дві справи одночасно було неможливо, оскільки при використанні туалету на борту Crew Dragon необхідно було закривати передній люк, що прикриває купол.