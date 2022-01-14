Ефективніші й безпечніші: з каучуку створили нові батареї для електромобілів

Проблеми безпеки літій-іонних батарей змусили шукати їм альтернативу. Вчені вкотре звернули увагу на твердотільні батареї, які можуть виготовлятися з неорганічного керамічного матеріалу або органічних полімерів.

Ця розробка цілком може стати альтернативою звичайним літій-іонним батареям, які легко спалахують чи й навіть вибухають внаслідок найменших пошкоджень. Дослідження було опубліковано в науковому журналі Nature.

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Що відомо

Вчені з Технологічного інституту Джорджії створили органічний полімер на основі каучуку, який перевершує інші матеріали для твердотільних акумуляторів у дешевизні, безпеці та ефективності.

Усередині нового акумулятора твердий електроліт.

Він значно стабільніший, ніж матеріали, що використовуються в літій-іонних батареях.

Однак поки такі технології дорогі у виготовленні й менш енергомісткі.

Інженери подолали проблему повільного перенесення літій-іонів.

Унікальна структура нових батарей забезпечує високу іонну провідність, чудові механічні властивості та електрохімічну стабільність.

Вища іонна провідність означає, що можна збільшити пробіг електромобіля і скоротити час його заряджання.

На цей момент зусилля інженерів призвели до поліпшення продуктивності у два рази.

Каучуковий електроліт може бути виготовлений з використанням простого процесу полімеризації в умовах низької температури.

Виробники акумуляторів вважають, що комерціалізація технології повністю твердотільних акумуляторів змінить правила гри на ринку електромобілів. Наприклад, в американському штаті Джорджія вже будують завод з виробництва батарей для електромобілів. Його планують запустити у 2023 році.

Поки ж власники авто на електричній тязі стикаються з чималою кількістю проблем при заміні пошкоджених та зношених батарей. Наприклад, один з власників електромобіля Tesla помітив несправність у своєму авто і після звернення до сервісного центру виявилось, що потрібна заміна акумулятора. Однак коли він почув ціну, то був настільки шокований, що на знак протесту вирішив, що краще підірве машину, ніж платитиме такі кошти компанії. Власне, це він і зробив за допомогою місцевих ютуберів.