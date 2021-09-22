Едвард Сноуден застеріг від використання одного з VPN-сервісів: якого і чому

VPN-сервіси використовують у всьому світі для обходу цензури, доступу до заблокованих сайтів та забезпечення конфіденційності даних. На ринку сьогодні присутні десятки, а то й сотні рішень різного ступеню захищеності. На один з прикладів поганої конфіденційності вказав Едвард Сноуден.

Мова йде про ExpressVPN. Приводом для сумнівів став директор сервісу Даніель Герік та його темне минуле.

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Даніель Герік і Project Raven

Внаслідок судового засідання довкола так званого "Проєкту Ворон" (Project Raven), стало відомо, що директор з інформаційного забезпечення одного з найбільших VPN-провайдерів у світі ExpressVPN, а також ще дві людини, допомагали владі Об'єднаних Арабських Еміратів зламувати пристрої затятих її критиків.

Усі троє, як повідомляють, раніше працювали у розвідці. Марк Байєр, Райан Адамс і Даніель Герік звинувачуються у порушенні Правил міжнародної торгівлі зброєю і змові з метою шахрайства з пристроями і зламу комп'ютерів, в тому числі й таких, що базуються у США. Цілями проєкту були емір Катару, лауреат Нобелівської премії миру, правозахисник в Ємені та американці.

в тому числі й таких, що базуються у США. Цілями проєкту були емір Катару, лауреат Нобелівської премії миру, правозахисник в Ємені та американці. Неназвана американська компанія, на яку працювали Байєр, Адамс і Герік цього разу, продала в ОАЕ потужний експлойт з нульовим клацанням миші для зламу пристроїв і отримання інформації з них, за що отримувала величезні суми коштів. Мова йде про 1 300 000 доларів і 750 000 доларів.

Найцікавіше те, що представники правління компанії ExpressVPN визнали, що були в курсі про минуле свого директора.

Прокурори кажуть, що знімуть звинувачення, якщо троє чоловіків співпрацюватимуть з владою США, заплатять фінансовий штраф у розмірі 335 тисяч доларів і погодяться зі списком невказаних обмежень на їх працевлаштування.

Таким чином це означає, що колишні працівники американських спецслужб знову підпадають під вплив влади.

Це й викликало такі заяви з боку Едварда Сноудена.

– це шкідлива програма, яка дозволяє зламувати смартфон чи інший пристрій без необхідності будь-яких дій з боку жертви. Для цього достатньо лише отримати певне сповіщення на ґаджет. За таким же принципом працює сумнозвісне програмне забезпечення Pegasus, яке використовували для стеження за політиками, правозахисниками і журналістами по всьому світу, в тому числі й в ОАЕ. Однією з цілей влади Еміратів був засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Нещодавно Apple виправила вразливість з нульовим клацанням миші в iMessage, яка використовувалася вірусом Pegasus.

"Якщо ви клієнт ExpressVPN, то вам не варто ним бути", – пише Сноуден.

Цікаво те, що у коментарях читачі запитують про те, який би сервіс VPN порекомендував сам Сноуден. Проте відповіді він так і не дав.

Нагадаємо, колишній працівник ЦРУ та АНБ США Едвард Сноуден став відомим на весь світ у червні 2013 року, коли передав виданням The Guardian і The Washington Post тисячі секретних документів про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу в рамках розвідувального проєкту PRISM. Сноуден не підтримував практику стеження за громадянами США і завдяки своєму доступу до секретної інформації зібрав необхідні докази.

Після розголошення інформації його звинуватили у шпигунстві та державній зраді, оголосивши у міжнародний розшук. Сноуден просив притулку у понад 20 країн. Усі відмовили. Сьогодні проживає у Росії, де має посвідку на проживання на 3 роки. Згодом зможе стати громадянином РФ.

Найцікавіше те, що представники правління компанії ExpressVPN визнали, що були в курсі про минуле свого директора.

Прокурори кажуть, що знімуть звинувачення, якщо троє чоловіків співпрацюватимуть з владою США, заплатять фінансовий штраф і погодяться зі списком невказаних обмежень на їх працевлаштування.

Таким чином це означає, що колишні працівникі американських спецслужб знову підпадають під вплив влади.

Це й виклилкало такі заяви з боку Едварда Сноудена.

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