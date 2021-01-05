У новій версії браузера Edge в січні 2021 року з'явиться функція перевірки паролів. Браузер повідомлятиме користувачів, якщо його дані було виявлено у "злитих" базах. Користувач отримає відповідне повідомлення про необхідність змінити свій пароль.

Як це працюватиме

Якщо пароль користувача було виявлено у "злитій" базі, браузер запропонує змінити його. Користувач зможе вибрати надійний пароль згенерований браузером, або встановити новий самостійно, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть Google поліпшить швидкість роботи нової версії Chrome

Для цього браузер повинен бути синхронізований з обліковим записом Microsoft. Повідомлення про спроби злому будуть приходити в режимі реального часу.



Edge запропонує змінити "злитий" пароль

Інші оновлення

У новій версії браузера Edge зявиться покращений механізм захисту від спаму. Чинний захист може працювати неправильно і блокувати доступ до деяких URL-адрес, зазначив Ерік Лоуренс з Microsoft, повідомляє Windows Latest.

Крім того, у новій версії Edge з'явиться навігація по вертикальних вкладках і розширена функціональність для роботи з PDF-файлами.

Браузери під загрозою

У грудні дослідники Avast заявили, що вони виявили 28 шкідливих розширень для браузерів Google Chrome і Microsoft Edge. Як правило, це додатки для завантаження зображень, відео або іншого контенту з популярних сайтів, включаючи Facebook, Instagram, Vimeo і Spotify.

Дослідники виявили шкідливий код у розширеннях на основі JavaScript, який дозволяє завантажувати програми на заражений комп'ютер. У звіті Avast мовиться, що користувачі також скаржилися на маніпулювання їх діями в інтернеті та перенаправлення на сторонні веб-сайти.

У Microsoft же повідомили про масову кампанію з розповсюдження шкідливого ПЗ, яке додає шкідливу рекламу і краде облікові дані з браузерів, у тому числі і Edge.