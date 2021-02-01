Е-паспорти вже приймають 10 аеропортів: перелік
Електронний паспорт у додатку Дія в Україні запустили майже рік тому. Тоді нам обіцяли, що елетронні повністю замінять паперові версії. І як бачимо, процес (хоч і повільно) та все ж просувається. Так, нині е-паспорт приймають вже у 10 аеропортах України.
Джерело: телеграм Дія
Щоправда, наразі електронним паспортом можна скористатись лише для внутрішніх рейсів.
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Де приймають е-паспорт
Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:
- Бориспіль
- Київ
- Одеса
- Львів імені Данила Галицького
- Харків
- Запоріжжя
- Миколаїв
- Івано-Франківськ
- Херсон
- Дніпропетровськ
Цікаво, що всього за 3 дні після запуску ініціативи в аеропорту "Дніпропетровськ" вже 20% пасажирів скористалися саме електронними паспортами.
Як кажуть в Міністерстві цифрової трансформації, нині електронними паспортами в Дії користуються близько 5 мільйонів українців. Е-паспортом можна скористатись у багатьох готелях, при поїздках в Укрзалізниці, для отримання посилок на Новій пошті та Укрпошті тощо.
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