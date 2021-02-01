Електронний паспорт у додатку Дія в Україні запустили майже рік тому. Тоді нам обіцяли, що елетронні повністю замінять паперові версії. І як бачимо, процес (хоч і повільно) та все ж просувається. Так, нині е-паспорт приймають вже у 10 аеропортах України.

Джерело: телеграм Дія

Щоправда, наразі електронним паспортом можна скористатись лише для внутрішніх рейсів.

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Де приймають е-паспорт

Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:

Бориспіль

Київ

Одеса

Львів імені Данила Галицького

Харків

Запоріжжя

Миколаїв

Івано-Франківськ

Херсон

Дніпропетровськ

Цікаво, що всього за 3 дні після запуску ініціативи в аеропорту "Дніпропетровськ" вже 20% пасажирів скористалися саме електронними паспортами.

Як кажуть в Міністерстві цифрової трансформації, нині електронними паспортами в Дії користуються близько 5 мільйонів українців. Е-паспортом можна скористатись у багатьох готелях, при поїздках в Укрзалізниці, для отримання посилок на Новій пошті та Укрпошті тощо.