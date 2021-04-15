Е-паспорти офіційно стають аналогом паперових – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1368-ІХ, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів. Додамо, що Україна поки єдина країна у світі, в які е-паспорти мають таку юрсилу.

Нагадаємо, електронні паспорти стали доступні у застосунку Дія у квітні 2020 року. 30 березня цього року Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт.

Важливо Небезпечний сайт під виглядом Дія збирає дані банківських карток українців

Цей закон закріплює на законодавчому рівні визначення електронної ID-картки та закордонного е-паспорта. Щоправда, цифрову версію документа для перетину кордону українці поки не зможуть використовувати.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Де застосовувати е-паспорт

Загалом, всюди, де раніше ми потребували фізичний документ. Його можна пред'являти:

під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині;

для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Додамо, за даними Міністерства цифрової трансформації, нині близько 5 мільйонів громадян України користуються е-паспортами через додаток Дія.