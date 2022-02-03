Проблеми зі звязком

Абоненти оператора по всій країні зіштовхнулися з різноманітними складнощами в роботі сервісів "Київстар". Люди не могли здійснювати дзвінки, перевіряти стан рахунку, не працював сайт компанії та портал "Мій Київстар".

З чого все почалося Збій в мережі "Київстар": українці скаржаться на проблеми зі зв'язком

Реакція "Київстар"

Спершу представники компанії відповідали в коментарях на повідомлення обурених абонентів, та згодом компанія опублікувала на своїй фейсбук-сторінці повідомлення про те, що працює над вирішенням проблем.

Приблизно з 10:30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює. Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично,

– повідомили у компанії.

У компанії також зазначили, що продовжать відповідати на скарги абонентів у соцмережах почергово, однак коментарі до конкретного допису вимкнуто.

Повний текст публікації "Київстар":

Шановні абоненти, сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466.

Ми приносимо вибачення за виникнення тимчасових складнощів. Ми доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс.

Приблизно з 10.30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює.

Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично.

На ваші питання ми відповідатимемо в особистих повідомленнях спільноти Київстар в соціальних мережах почергово. Просимо вибачення за очікування. Ми обов’язково надамо відповідь кожному.