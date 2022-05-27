У джунглях Болівії знайшли сліди древньої цивілізації

У Болівійських джунглях, прихованих під непроникною рослинністю, виявили великі руїни поселень. Раніше вважалося, що таких масштабних урбанізованих поселень в Амазонії бути не може.

Всього на території вивчено 26 пам'яток, приблизно половина з яких раніше була невідома археологам. Колись там жила розвинена землеробська спільнота.

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Що приховують джунглі Болівії

Наші результати спростовують аргументи про те, що західна Амазонія була малонаселеною в доіспанські часи, і доповнюють наявні докази того, що культура Касарабе мала високоінтегровану, безперервну і щільну систему поселень,

— починає археолог Хайко Прюмерс з німецького археологічного інституту.

Використовуючи лазерні сканери, встановлені на вертольотах, археологи досліджували шість областей Амазонії.

Стародавня культура Касарабе існувала тут, на території нинішньої Північної Болівії, між 500 і 1400 роками нашої ери.

Під густим лісом виявлена мережа поселень міського типу з низькою щільністю населення.

Це перші міста, знайдені в тропічних низовинах Південної Америки, з численними складними церемоніальними спорудами, включаючи ступінчасті платформи та U-образні насипи, орієнтовані по сторонах світу.

До цього археологи припускали, що бідні тропічні грунти на рівнинах Льянос-де-Мохос в Болівії нездатні підтримувати існування великих людських популяцій і складних урбанізованих цивілізацій.

Але люди Касарабе були майстерними землеробами, вони перетворили сезонно затоплювані амазонські савани в багаті сільгоспугіддя.

Мало що було відомо про те, як люди Касарабе будували церемоніальні будівлі або облаштовували свої поселення. Тепер на допомогу археологам прийшов LIDAR, лазерний сканер, що виконує за один політ те, на що раніше йшли роки виснажливої польової роботи.



Сканування лідаром показує церемоніальні споруди й радіальні дамби міста Котока / Prümers/Nature

У дослідженні описуються два великих поселення, Котока і Ландівар, які були центральними точками регіональної мережі з 24 населених пунктів, з'єднаних все ще видимими дамбами.

Ці два великих поселення вже були відомі, але їх величезні розміри та архітектурна опрацьованість стали очевидні тільки завдяки зйомці,

— пишуть вчені.

За їхніми оцінками, люди Касарабе перемістили близько 570 000 кубометрів землі для будівництва Котоки, це в десять разів більше землі, ніж потрібно для будівництва Тіаванако, ще одного древнього міста, залишки котрого знайшли в західній Болівії, за 72 кілометрів від Ла-Пасу, поблизу східного берега озера Тітікака. Для захисту центральних поселень будували рови та вали, а також масивні системи контролю води.

Ці дані вказують на складну ієрархію поселень,

– говорить Фішер.

Усе це свідчить про соціальну складність цього суспільства і передбачає рівень соціальної організації, який досі не асоціювався з ранньою Амазонією.

Отримавши дані з повітря, тепер вчені будуть шукати стародавні артефакти на археологічних розкопках. Це може дати більш детальну інформацію про дієти, спосіб життя та культурні традиції цих сільськогосподарських товариств.