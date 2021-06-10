Джо Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok і WeChat у США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скасував указ, який забороняв додатки TikTok і WeChat. Дональд Трамп підписав його влітку 2020 року.

Джо Байден доручив провести розслідування. Міністерству торгівлі США необхідно з'ясувати, чи представляють ці сервіси, які збирають дані американських користувачів, загрозу національній безпеці.

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Що відомо

У лютому видання Wall Street Journal писало, що Байден почав переглядати діяльність попереднього президента США в області захисту від потенційних загроз з боку Китаю. Він "заморозив" угоду TikTok з Walmart і Oracle: вони повинні були викупити частину американського сегменту бізнесу компанії, щоб соцмережа продовжила роботу в США.

, у вересні, адміністрація Трампа вирішила заблокувати TikTok з міркувань національної безпеки – тодішня влада звинуватила компанію в тому, що вона передає дані американських користувачів китайській владі.

Компромісне рішення виглядало так:

ByteDance створює нову компанію TikTok Global.

Oracle і Walmart купують в ній 12,5 відсотка і 7,5 відсотка відповідно.

Штаб-квартиру розмістили б у США.

Дані користувачів зберігали б на серверах Oracle.

Глава компанії і велика частина ради директорів була б американцями.

У лютому 2021 року видання China Morning Post повідомило, що власник TikTok, компанія ByteDance, відмовляється від продажу бізнесу у США компаніям Oracle і Walmart, оскільки "угода була в основному призначена для задоволення вимог адміністрації Трампа".