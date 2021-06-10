Джо Байден доручив провести розслідування. Міністерству торгівлі США необхідно з'ясувати, чи представляють ці сервіси, які збирають дані американських користувачів, загрозу національній безпеці.
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Що відомо
У лютому видання Wall Street Journal писало, що Байден почав переглядати діяльність попереднього президента США в області захисту від потенційних загроз з боку Китаю. Він "заморозив" угоду TikTok з Walmart і Oracle: вони повинні були викупити частину американського сегменту бізнесу компанії, щоб соцмережа продовжила роботу в США.
Компромісне рішення виглядало так:
- ByteDance створює нову компанію TikTok Global.
- Oracle і Walmart купують в ній 12,5 відсотка і 7,5 відсотка відповідно.
- Штаб-квартиру розмістили б у США.
- Дані користувачів зберігали б на серверах Oracle.
- Глава компанії і велика частина ради директорів була б американцями.
У лютому 2021 року видання China Morning Post повідомило, що власник TikTok, компанія ByteDance, відмовляється від продажу бізнесу у США компаніям Oracle і Walmart, оскільки "угода була в основному призначена для задоволення вимог адміністрації Трампа".