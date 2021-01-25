Космос у Білому домі: Байден приніс із собою камінь з Місяця - фото

20 січня Джо Байден офіційно приступив до виконання своїх обов'язків. Президент США уже формує команду в Білому домі і, схоже, облаштовує свій кабінет. Зокрема, встановив камінь з Місяця.

Джерело: NASA.

Повідомляється, що Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору на знак визнання амбіцій і досягнень попередніх поколінь і підтримки нинішнього підходу Америки до дослідження Місяця та Марса передало Місячний камінь до Овального кабінету.

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Що відомо про камінь

Такий цінний подарунок виставили 20 січня. Він узятий з Лабораторії місячних зразків в Космічному центрі НАСА імені Джонсона в Х'юстоні.

Місячний зразок 76015,143. Астронавти "Аполлона-17" Рональд Еванс, Харрісон Шмітт і Юджин Сернан, останні люди, які ступили на Місяць, відкололи цей зразок від великого валуна біля основи Північного масиву в долині Таурус-Литтроу, в 3 кілометрах від місячного модуля,

– написано на вітрині.



Камінь з Місяця тепер перебуватиме в Овальному кабінеті / Фото NASA

Цей 332-грамовий шматочок Місяця зібраний в 1972 році і являє собою зразок віком 3,9 мільярда років, що утворився під час останньої великої ударної події на ближній стороні Місяця.



Місячний камінь на полиці в Овальному кабінеті / Фото msn.com

Сам камінь вкритий слідами ударів мікрометеоритів. Він вкритий мікрократерами через постійні бомбардування протягом мільйонів років. Пласкі ж сторони створені вручну у лабораторії під час наукових досліджень.