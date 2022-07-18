Чому так мало: накопичувач на телескопі "Джеймс Вебб" вміщує всього 68 Гбайт

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вже розпочав наукову роботу і показав світові чудові зображення об'єктів далекого космосу. Але, як з'ясувалося, навіть недорогий сучасний ноутбук здатний перевершити космічний апарат за обсягом накопичувача. Встановлений на телескоп SSD вміщує всього 68 Гбайт.

Якщо ви пропустили перші фотографії космічного телескопа "Джеймс Вебб" – мерщій біжіть дивитися, бо вони прекрасні. Саме через це ще важче повірити, що найпередовіший інструмент людства з дослідження інших світів має такий обмежений накопичувач. Але цьому є пояснення.

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Чому "Джеймс Вебб" має так "мало" пам'яті

За сучасними мірками, 68 Гбайт на вбудованому накопичувачі – це, звичайно, дуже небагато, хоч і більше, ніж 2 Гбайт, які має у розпорядження телескоп "Габбл". З іншого боку, некоректно порівнювати обладнання, яке працює у космосі, з пристроями, якими споживачі звикли користуватися на Землі. Річ у тім, що навіть найдорожчий сучасний накопичувач на кілька терабайтів швидко б вийшов з ладу у космосі.

Як пояснив Алекс Хантер, інженер із систем польоту в Інституті досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, обсягу накопичувача "Джеймса Вебба" вистачає приблизно на добу: апарат транслює дані на Землю з відстані 1,5 мільйона кілометрів.

До речі, і ті 68 Гбайт, що передбачені в SSD, не можуть використовуватися апаратом повною мірою: 3% зарезервовані для інженерних даних та телеметрії, і через 10 років розмір сховища може скоротитися до 60 Гбайт.

Як NASA працює з телескопом "Джеймс Вебб"

Сховище телескопа в основному призначене для короткострокового використання. По суті, телескоп встигає передати потрібні дані на Землю до того, як об'єм накопичувача буде заповнено.

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NASA не пояснило, чому телескоп має такий обмежений простір для зберігання, але це може бути пов'язано також з проблемою віку телескопа. Якщо ви пам'ятаєте, то телескоп "Джеймс Вебб" – найбільший довгобуд NASA в історії. Його створювали понад 20 років.

Початкові розробки проєкту телескопа імені Джеймса Вебба розпочалися у 1996 році, а перший контракт на його виробництво було підписано у 2003 році.