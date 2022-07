Телескоп "Джеймс Вебб" виявив ще одну, ймовірно, найдревнішу і найвіддаленішу від нас галактику

Космічна обсерваторія "Джеймс Вебб" одразу ж продемонструвала вражаючий потенціал для розкриття таємниць Всесвіту. Перші знімки дозволили виявити відразу двох кандидатів у найдальші галактики, коли нашому Всесвіту було 300-400 мільйонів років. Минув тиждень і астрономи представили кандидата на ще далеку й давнішу галактику, яка могла з'явитися на ще більш ранньому етапі формування Всесвіту.

Варто одразу зазначити, що наразі мовиться лише про кандидатів у найстаріші галактики. Попри гучні заголовки, які почали з'являтися в мережі, астрономам ще провести додаткові дослідження. Зокрема, наприклад, зробити спектроскопічний аналіз виявлених "червоних" об'єктів, та підтвердити, що певне значення червоного зміщення дійсно відповідає відстані/часу, а не є причиною інших чинників і навіть перешкод.

Представлені минулого тижня кандидати в найдальші галактики – GLASS-z11 і GLASS-z13 – мають величини червоного зміщення, відповідно, z11 і z13. Це означає, що світло від них йшло до нас близько 13,5 мільярда років.

Як вчені визначають вік віддалених об'єктів та галактик

Як і інші елементарні частинки, фотони маю хвильову природу. Тому рух фотонів не прямолінійний, а хвильовий, що подовжує їх маршрут. Чим далі від нас розташований об'єкт, тим більший "зайвий" шлях належить подолати фотонам.

Крім того, пил і гази в міжгалактичному просторі поглинають коротші довжини хвиль випромінюваного світла і до нас із глибин Всесвіту можуть дістатися переважно фотони червоної та інфрачервоної ділянок спектра.

Саме завдяки цьому випромінюванню вчені отримують інформацію, щоб більш-менш точно визначити вік об'єктів, які спостерігаються.

Нова кандидатка у найстаріші галактики

Галактика "Мейсі", або CEERSJ141946.35+525632.8 – має величину червоного зміщення z14,3, що можна ідентифікувати як 286 мільйонів років після Великого вибуху. Виявити цей об'єкт допомогло дослідження приладом NIRCam "Джеймса Вебба" в інфрачервоному діапазоні 21 червня 2022 за програмою CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science Survey). Для уточнення даних також було використано знімки телескопа "Габбл".

Нижче зліва три об'єднані знімки з "Габбла", а праворуч – знімок з "Джеймса Вебба" в ультрафіолетовому діапазоні.



Галактика CEERSJ141946.35+525632.8 "Мейсі" / Фото The University of Texas at Austin

Як "Джеймс Вебб" дозволяє нам зазирнути далеко у минуле

Згідно з представленою астрофізиками теорією еволюції Всесвіту, що багато в чому підтверджується спостереженнями за космосом, галактики почали утворюватися в епоху Реіонізації, що приблизно відповідає крановому зміщенню z15 або близько 550 мільйонів років після Великого вибуху.

"Джеймс Вебб" дає змогу краще розглянути об'єкти в цю епоху і навіть заглянути глибше, використовуючи такі ефекти, як гравітаційне лінзування. Перші результати спостережень показують, що галактики могли утворюватися інтенсивніше й частіше, ніж говорить теорія. Це означає, що наука багато речей уявляла собі дещо інакше і це вимагає коригування.

