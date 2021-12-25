Омріяний телескоп запустили в космос за допомогою європейської ракети важкого класу Ariane 5 ECA. Запуск відбувся з космодрому Куру в джунглях Французької Гвіани неподалік від узбережжя Атлантичного океану.

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Запуск Джеймса Вебба: як це було

Хід місії детально документувався в офіційних соцмережах NASA, зокрема у твітері, а також під час прямої трансляції.

О 14:22 за київським часом агентство повідомило про успішний запуск, який відбувся двома хвилинами до того.



​Момент старту ракети-носія / Скриншот 24 каналу

Майже одразу NASA почало комп'ютерну візуалізацію усіх процесів, які відбуваються з телескопом. Вона проходила у реальному часі, тобто показувала що саме робить Webb у конкретний момент.

Згодом візуалізація показала глядачам момент роз'єднання з ракетою-носієм.

Комп'ютерна візуалізація моменту роз'єднання телескопа з ракетою-носієм / Скриншоти 24 каналу

О 14:52 обліковий запис Webb Telescope у твітері повідомив про те, що телескоп почав розгортати сонячні батареї та заряджатися.

"Вебб у безпеці в космосі зі своєю сонячною батареєю, яка отримує енергію від Сонця! Його реактивні колеса будуть направляти космічний корабель у правильному напрямку, щоб сонцезахисний екран міг захистити телескоп від радіації та тепла."

Далі на нього чекає приблизно двотижневий процес розгортання своїх антен, дзеркал і сонцезахисного щита.

Джеймс Вебб відправиться у подорож на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі до так званої точки Лагранжа. Це займе 29 днів.

Дивіться повну трансляцію історичної події: відео

Нагадаємо, телескоп "Джеймс Вебб" почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів. Ми порівняли його з іншим відомим апаратом – "Габблом" – і розповіли про це в окремому матеріалі.