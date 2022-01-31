"Джетпак" у кожну сім'ю: перегони на реактивних ранцях скоро можуть стати реальністю

Реактивний ранець або просто "джетпак" – це фактично переносний пристрій для індивідуальних польотів людини. Звісно, поки що ці фантастичні штуки не дуже поширені у світі. Та це ненадовго.

Останнім часом індивідуальні засоби для польоту стають дедалі популярнішими. Ні, поки їх не придбаєш у всіх магазинах, але розробки активно рухаються цією стежиною. Наприклад, австралійська компанія CopterPack показала перший політ із ранцем власного виробництва – правда, потім виявилося, що відео підроблене. "Реактивним шляхом" йде компанія Gravity Industries та розробляє "джетпак" для військових. А у JetPack Aviation планують створити чемпіонат з перегонів на їхніх летючих ранцях.

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Перегони на "джетпаках"

Повідомляється, що генеральний директор JetPack Aviation Девід Мейман веде переговори з командою чемпіонату світу з повітряних перегонів про запуск першої у світі серії змагань, де б пілоти використовували реактивні ранці й змагалися на паралельних смугах. Планується, що перші такі перегони могли б відбутися у вересні 2022 року. Безперечно, це б було разючим видовищем, адже ранці серії JB можуть розганятися до приблизно 300 кілометрів на годину.

Компанія JetPack Aviation працює не лише над "джетпаками", які постачаються не лише приватним особам, а й військовим на випробування. У компанії є ще одна досить цікава розробка – летючий мотоцикл Speeder, який використовує чотири реактивні двигуни для руху. Він здатен розганятися до 240 кілометрів на годину та існує у кількох варіаціях: цивільній, військовій та вантажній. Більшість ресурсів JetPack Aviation йде на Speeder та, як бачимо, про розвиток "джетпаків" там також не забувають.