Глава Twitter Джек Дорсі розповів, що не пишається видаленням аккаунта Дональда Трампа в соцмережі. Втім, він вважає це правильним рішенням. Свої думки щодо цього він виклав у ланцюжку з 13 твітів.

Висловлювання Дональда Трампа про крадіжку голосів на президентських виборах призвели до штурму Капітолію. Це стало причиною до того, що його акаунти заблокували в соціальних мережах, а Twitter і зовсім видалив обліковий запис, в якому було майже 89 мільйонів підписників. Джек Дорсі прокоментував ситуацію на своїй сторінці.

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Що відбувається

За словами Дорсі, необхідність блокування облікових записів і встановлення заборон — це не тільки наша нездатність до здорового спілкування. Це також розділяє людей і обмежує можливість прояснити ситуацію. Все це створює небезпечний прецедент, коли глобальне громадське обговорення опинилося під владою невеликої кількості окремо взятих осіб або корпорацій.

Всім нам необхідно критично подивитися на невідповідності нашої політики та її виконання. Так, нам потрібно зрозуміти, що наші послуги можуть завдати шкоди. Так, нам потрібно більше прозорості в наших операціях з модерації. Все це не може підірвати вільний і відкритий глобальний Інтернет,

– каже творець Twitter.

Джек Дорсі вважає інтернет і глобальну публічну дискусію найкращим і найбільш актуальним методом досягнення порозуміння і більш мирного співіснування, проте розуміє, що на даний момент це не так.