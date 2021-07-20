Історичний день: Джефф Безос успішно здійснив політ на ракеті New Shepard

У вівторок, 20 липня, відбувся успішний старт ракети New Shepard. Капсула з екіпажем здійснила суборбітальний космічний політ в рамках місії NS-16. Ракета стартувала з майданчика Launch Site One в 40 кілометрах від селища Ван-Хорн у Техасі та підняла екіпаж на висоту трохи більше 100 кілометрів, а потім плавно повернула його назад.

Як проходив політ New Shepard

Ракета успішно стартувала, досягнула висоти в 40 кілометрів, після чого капсула з екіпажем відокремилася. Якийсь час обидві частини підіймалися по інерції до точки апогею, після чого почали вільне падіння.

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Пасажири приблизно 4 хвилини перебували у невагомості, а під час польоту вони витримали перевантаження у 3 g, а при посадці – 5,5 g.

Перш ніж на борт New Shepard пустили людей, ракета здійснила 15 успішних польотів. Перша спроба закінчилася аварією – Blue Origin втратила прискорювач на початку 2015-го року, однак капсула при цьому вціліла. Другий прискорювач літав п'ять разів, третій зробив сім успішних польотів, а четвертий літав двічі, перш ніж на борт допустили людей.



Схема польоту New Shepard / Фото Blue Origin

Інженери Blue Origin наголосили на тому, що політ на New Shepard виключно безпечний, оскільки за 15 успішних польотів під ряд фахівці компанії відпрацювали усі сценарії та довели систему до повної автономності.

До речі, однією з особливостей польоту New Shepard є те, що політ проходить повністю у автоматичному режимі. Це стосується, як ракети так і капсули – нею ніхто не керує під час польоту.



Джефф Безос перед посадкою в New Shepard / Скриншот

Протягом усього польоту можна було чути перемовини екіпажу та контрольного центру. Ракета New Shepard здійснила успішну та плавну посадку в запланованій зоні. Через деякий час відбулося розкриття парашутів і капсула з екіпажем почала повільно спускатися на землю. Перед самою посадкою двигун капсули ще раз активуався для ще більшого сповільнення і капсула здійснила успішну посадку.

Усі члени екіпажу незадовго після посадки успішно покинули капсулу.

Увесь політ у фотографіях

Хто літав у капсулі Blue Origin

Екіпаж капсули складався з чотирьох осіб:

глава компанії Blue Origin Джефф Безос;

його брат Марк Безос;

екс-інспекторка з безпеки польотів Уоллі Фанк, яка 50 років тому пройшла у проєкт жінок-астронавтів Mercury 13, але у космос так і не потрапила (вона стала найстаршою астронавткою – їй 82 роки);

18-річний майбутній студент Олівер Деем з Нідерландів (він став наймолодшим астронавтом).

Нідерланди офіційно отримали свого четвертого астронавта, який до всього став наймолодшим у світі.