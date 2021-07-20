Як проходив політ New Shepard
Ракета успішно стартувала, досягнула висоти в 40 кілометрів, після чого капсула з екіпажем відокремилася. Якийсь час обидві частини підіймалися по інерції до точки апогею, після чого почали вільне падіння.
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Пасажири приблизно 4 хвилини перебували у невагомості, а під час польоту вони витримали перевантаження у 3 g, а при посадці – 5,5 g.
Схема польоту New Shepard / Фото Blue Origin
Інженери Blue Origin наголосили на тому, що політ на New Shepard виключно безпечний, оскільки за 15 успішних польотів під ряд фахівці компанії відпрацювали усі сценарії та довели систему до повної автономності.
До речі, однією з особливостей польоту New Shepard є те, що політ проходить повністю у автоматичному режимі. Це стосується, як ракети так і капсули – нею ніхто не керує під час польоту.
Джефф Безос перед посадкою в New Shepard / Скриншот
Протягом усього польоту можна було чути перемовини екіпажу та контрольного центру. Ракета New Shepard здійснила успішну та плавну посадку в запланованій зоні. Через деякий час відбулося розкриття парашутів і капсула з екіпажем почала повільно спускатися на землю. Перед самою посадкою двигун капсули ще раз активуався для ще більшого сповільнення і капсула здійснила успішну посадку.
Усі члени екіпажу незадовго після посадки успішно покинули капсулу.
Увесь політ у фотографіях
Хто літав у капсулі Blue Origin
Екіпаж капсули складався з чотирьох осіб:
- глава компанії Blue Origin Джефф Безос;
- його брат Марк Безос;
- екс-інспекторка з безпеки польотів Уоллі Фанк, яка 50 років тому пройшла у проєкт жінок-астронавтів Mercury 13, але у космос так і не потрапила (вона стала найстаршою астронавткою – їй 82 роки);
- 18-річний майбутній студент Олівер Деем з Нідерландів (він став наймолодшим астронавтом).