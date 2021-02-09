Покинув Amazon, щоб конкурувати з Маском: Джефф Безос серйозно займеться космосом

Після звільнення з поста гендиректора Amazon, мільярдер Джефф Безос, зосередить всю увагу на своїй аерокосмічної компанії Blue Origin. Безос зауважив, що його компанію чекає вирішальний рік і жорстка конкуренція з боку SpaceX, яку очолює Ілон Маск.

Про своє звільнення з Amazon 57-річний Безос заявив на початку лютого. Всім відома захопленість Безоса космосом, і навряд чи його влаштує нинішній стан Blue Origin, яка помітно відстала від SpaceX в області орбітальних перевезень і програла SpaceX та United Launch Alliance контракти на запуски у рамках програми National Security Space Launch на мільярди доларів, які починаються в 2022 році.

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Як справи у Blue Origin на космічному ринку

Зараз Blue Origin конкурує зі SpaceX, а також Dynetics, що належить військовому підряднику Leidos Holdings, за контракти на будівництво нового місячного посадкового модуля для потенційно багатомільярдного проєкту NASA з доставки астронавтів на Місяць.



Місячний лендер Blue Moon

Зазначається, що отримання контракту на створення місячного посадкового модуля і виконання його розробки розглядається Безосом та іншими керівниками як життєво важливий момент для Blue Origin.

Нагадаємо, що Безос щорічно продавав акції Amazon на суму близько 1 мільярда долрарів для фінансування Blue Origin, і це, за його словами, було "найважливішою роботою", яку він виконував.