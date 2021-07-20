Джефф Безос опублікував відео з капсули під час польоту у космос

У вівторок, 20 липня, відбувся історичний політ компанії Blue Origin. Джефф Безос та екіпаж з трьох космічних туристів відправилися у політ на ракеті New Shepard. Все пройшло успішно і ось Джефф Безос опублікував відео зсередини капсули – воно вражає.

Усі деталі польоту ми розповіли у нашом матеріалі, тож якщо вам цікаво, як усе відбувалося – переходьте за цим посиланням. Запис трансляції польоту можна переглянути тут.

До теми Історичний день: Джефф Безос успішно здійснив політ на ракеті New Shepard

Очевидно, що усім членам екіпажу політ дуже сподобався. Це було видно за їхнім емоціями після того, як вони покинули капсулу. Під час польоту також можна було почути їхні задоволені коментарі та вигуки, однак на трансляції не було видно кадрів зсередини капсули.

Відео зсередини капсули New Shepard в космосі

Через кілька годин після успішного завершення польоту Джефф Безос опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Космічні туристи, а тепер вже й астронавти, насолодилися невагомістю в середовищі мікрогравітації і навіть встигли погратися кидаючи одне одному тенісні мячики.

Хоч період невагомості тривав приблизно чотири хвилини, екіпаж максимально використав кожну хвилину, щоб розважитися. Джефф Безос, наприклад, кинув у капсулі жуйку, а Олівер Деймен упіймав її ротом.

Також туристи сповна насолодилися вражаючими видами Землі та космосу з ілюмінаторів капсули.

Кілька цікавих фактів про політ New Shepard

Місія в рамках якої було здійснено політ носить назву NS-16 і є шістнадцятим за рахунком польотом ракети New Shepard;

і є шістнадцятим за рахунком польотом ракети New Shepard; Сама ракета New Shepard названа на честь першого астронавта Сполучених Штатів Алана Шепарда , який вперше здійснив суборбітальний політ;

, який вперше здійснив суборбітальний політ; Схема польоту максимально нагадує аналогічний план польоту Шепарда;

Старт ракети відбувся 20 липня не просто так – це 52-га річниця польоту корабля "Апполон-11" , який доправив на Місяць перших людей, які висадилися на супутник – Ніла Армстронга та Базза Олдріна у 1969 році;

, який доправив на Місяць перших людей, які висадилися на супутник – Ніла Армстронга та Базза Олдріна у 1969 році; Капсула New Shepard має найбільші ілюмінатори серед усіх транспортних засобів, які перебували у космосі.

До речі, мільярдер Джефф Безос та його брат Марк передали вітання своїй матері з космосу написавши на своїх долонях "Привіт мамо" та склавши їх до купи поки вони перебували у невагомості.