Усі деталі польоту ми розповіли у нашом матеріалі, тож якщо вам цікаво, як усе відбувалося – переходьте за цим посиланням. Запис трансляції польоту можна переглянути тут.

До теми Історичний день: Джефф Безос успішно здійснив політ на ракеті New Shepard

Очевидно, що усім членам екіпажу політ дуже сподобався. Це було видно за їхнім емоціями після того, як вони покинули капсулу. Під час польоту також можна було почути їхні задоволені коментарі та вигуки, однак на трансляції не було видно кадрів зсередини капсули.

Відео зсередини капсули New Shepard в космосі

Через кілька годин після успішного завершення польоту Джефф Безос опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Космічні туристи, а тепер вже й астронавти, насолодилися невагомістю в середовищі мікрогравітації і навіть встигли погратися кидаючи одне одному тенісні мячики.

Хоч період невагомості тривав приблизно чотири хвилини, екіпаж максимально використав кожну хвилину, щоб розважитися. Джефф Безос, наприклад, кину у капсулі жуйку, а Олівер Деймен упіймав її ротом.

Також туристи сповна насолодилися вражаючими видами Землі та космосу з ілюмінаторів капсули.

До речі, мільярдер Джефф Безос та його брат Марк передали вітання своїй матері з космосу написавши на своїх долонях "Привіт мамо" та склавши їх до купи поки вони перебували у невагомості.

Кілька цікавих фактів про політ New Shepard