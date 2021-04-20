Джефф Безос обрав чужу компанію для виводу супутників на орбіту

Джефф Безос, один з найбагатших підприємців Землі, має свої космічні амбіції. Слідом за Ілоном Маском мільярдер планує вивести на навколоземну орбіту сузір’я супутників, які дадуть змогу користуватися швидкісним інтернетом у всіх куточках Землі. Для доставки першої партії супутникового угрупування Безос обрав американську компанію ULA.

Про таке рішення генерального директора компанії Amazon стало відомо вчора, 19 квітня 2021 року. Не дивлячись на те, що Джефф Безос має власну космічну компанію, Blue Origin, контракт на вивід супутників на орбіту відійшов підприємству United Launch Alliance – дочірній компанії Boeing та Lockheed Martin. Планується здійснити не менше дев’яти запусків. Яку кількість супутників зможе вивести за один раз ракета-носій Atlas V – поки невідомо.

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Старт ракети-носія Atlas V / Фото United Launch Alliance

Що відомо про супутники Безоса

Розробкою та експлуатацією супутників займається дочірня компанія Amazon – Kuiper Systems LLC. Саме сузір’я супутників буде йменуватися Project Kuiper.

Їхня сумарна кількість має скласти 3236, що значно менше, ніж запланував Ілон Маск.

Чому Безос обрав United Launch Alliance, а не Blue Origin

У компанії Blue Origin поки що справи йдуть не дуже успішно. Їхня власна ракета-носій не готова. Крім того, нещодавно NASA надала перевагу їхньому конкуренту, SpaceX, у розробці місячного корабля для висадки людей на поверхню нашого супутника.

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Вважаючи на те, що SpaceX поступово захоплює позиції на ринку космічних запусків, Джефф Безос пішов на технологічну колаборацію з ULA та надав їм метановий двигун BE-4, розробником якого є Blue Origin, для нової ракети-носія Vulcan.

Наступним етапом у товариських відносинах між генеральним директором Amazon та компанією ULA став контракт на вивід супутників Джефа Безоса.

Віцепрезидент Kuiper Systems LLC Раджев Бадял зауважив, що Atlas V - це надійна ракета і за останні 85 запусків вона не мала жодної аварії. Проте вивід супутників передбачено й іншими ракетами, для чого був розроблений спеціальний адаптер.



Ракета-носій Vulcan / / Рендер United Launch Alliance