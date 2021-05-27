Останнім днем роботи Джеффа Безоса на посаді очільника Amazon стане 5 липня. На цьому посту підприємця замінить Енді Яссі, який зараз очолює підрозділ Amazon Web Services (AWS).

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Чому саме 5 липня

5 липня для Безоса – особливий день.

Ми вибрали цю дату, тому що це особливий день для мене — дата реєстрації Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому,

— заявив Безос на щорічних зборах акціонерів Amazon, що пройшли в цифровому форматі.

Він додав, що дуже радий перейти на посаду виконавчого голови, де зосередить увагу на нових продуктах та ініціативах.

Ще у лютому стало відомо, що Безос залишить свою посаду протягом року та стане виконавчим головою Amazon і, як очікується, буде приділяти більше часу таким ініціативам, як:

фонд для боротьби зі змінами клімату Bezos Earth Fund,

компанії Blue Origin,

газеті The Washington Post,

благодійному фонду Bezos Day One Fund.

Компанія весь цей час не розкривала, хто змінить Безоса на посаді гендиректора. Експерти припускали, що наступником Безоса стане Яссі або Джефф Вілк, який пішов з поста глави глобального споживчого бізнесу Amazon в серпні минулого року.

Хто такий Енді Яссі

Яссі був одним із засновників AWS у 2003 році. З 2016 року він був генеральним директором хмарного підрозділу Amazon, який він допоміг перетворити на гігантське джерело доходу.

За перші три місяці 2021 року AWS принесло інтернет-компанії 13,5 мільярда доларів — 12 відсотків усього доходу Amazon за квартал.