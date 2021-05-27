Останнім днем роботи Джеффа Безоса на посаді очільника Amazon стане 5 липня. На цьому посту підприємця замінить Енді Яссі, який зараз очолює підрозділ Amazon Web Services (AWS).
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Чому саме 5 липня
5 липня для Безоса – особливий день.
Ми вибрали цю дату, тому що це особливий день для мене — дата реєстрації Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому,
— заявив Безос на щорічних зборах акціонерів Amazon, що пройшли в цифровому форматі.
Він додав, що дуже радий перейти на посаду виконавчого голови, де зосередить увагу на нових продуктах та ініціативах.
Ще у лютому стало відомо, що Безос залишить свою посаду протягом року та стане виконавчим головою Amazon і, як очікується, буде приділяти більше часу таким ініціативам, як:
- фонд для боротьби зі змінами клімату Bezos Earth Fund,
- компанії Blue Origin,
- газеті The Washington Post,
- благодійному фонду Bezos Day One Fund.
Компанія весь цей час не розкривала, хто змінить Безоса на посаді гендиректора. Експерти припускали, що наступником Безоса стане Яссі або Джефф Вілк, який пішов з поста глави глобального споживчого бізнесу Amazon в серпні минулого року.
Хто такий Енді Яссі
Яссі був одним із засновників AWS у 2003 році. З 2016 року він був генеральним директором хмарного підрозділу Amazon, який він допоміг перетворити на гігантське джерело доходу.
За перші три місяці 2021 року AWS принесло інтернет-компанії 13,5 мільярда доларів — 12 відсотків усього доходу Amazon за квартал.