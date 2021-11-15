Джефф Безос: люди майбутнього будуть на Землі лише туристами

Один з найбагатших підприємців світу, Джефф Безос, прогнозує, що в майбутньому людство не просто активно літатиме в космос, а й створить там цілі колонії. Люди, які народяться й житимуть там, будуть відвідувати Землю як туристи.

"Через століття багато людей народяться в космосі, це буде їх перший дім", – впевнений засновник компанії Blue Origin. Він вважає, що космічні колонії стануть новою базою людства, а на Землю люди будуть літати тільки у відпустку, щоб помилуватися "річками, лісами та дикою природою" — так, як зараз ми відвідуємо національні парки та заповідники.

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Про що ще говорив Безос

Не втримався мільярдер і від того, щоб пройтися по планах свого головного конкурента Ілона Маска відправити людей на Марс. Він вважає, що високотехнологічні колонії в космосі більш життєздатні, ніж будь-яка спроба почати нове життя на іншій планеті. Ідеї Маска з тераформування Марса Безос назвав "драматичними! і !дуже, дуже складними".

Безос також підтримав ідею існування розумних форм життя на інших планетах:

Шанси на те, що ми – єдине розумне життя у Всесвіті, здаються мені вкрай малими,

– говорить підприємець.

Проте разом з тим він сумнівається, що представники позаземного життя відвідували нашу планету. "Я дуже в цьому сумніваюся. Гадаю, ми б знали, якби вони тут були".