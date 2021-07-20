Blue Origin відправляє Джеффа Безоса у космос: запис трансляції польоту

Через кілька годин засновник Amazon та глава Blue Origin – мільярдер Джефф Безос з трьома членами екіпажу відправиться у космос. Це буде перший туристичний політ компанії. Якщо ви шукаєте де подивитися запуск, ми вже зробили це за вас.

Сьогодні, 20 липня, у туристичний політ відправиться суборбітальна ракета New Shepard. Вперше в історії компанії Blue Origin у капсулі перебуватиме екіпаж з чотирьох пасажирів.

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Чим цікавий політ Blue Origin

Окрім того, що це один з перших повноцінних туристичних польотів у космос він ще й встановить три світових рекорди:

політ у космос найбагатшої людини у світі;

політ найстаршої астронавтки;

та політ наймолодшого астронавта.

Де дивитися політ Blue Origine

Важливо! Усі деталі цього історичного польоту ми зручно зібрали в одному матеріалі за цим посиланням

Подивитися запуск ви можете прямо на нашому сайті нижче. Трансляція розпочнеться за планом, однак точний час запуску наразі не відомий. Трансляція розпочнеться о 14 годині за київським часом.

Трансляція запуску New Shepard: дивитися онлайн

До речі, зовсім недавно на своєму ракетоплані космос відвідав засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. Ми пояснили чим відрізняється політ Blue Origin від польоту Virgin Galactic і чому різниці між ними насправді практично немає.