Сьогодні, 20 липня, у туристичний політ відправиться суборбітальна ракета New Shepard. Вперше в історії компанії Blue Origin у капсулі перебуватиме екіпаж з чотирьох пасажирів.

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Чим цікавий політ Blue Origin

Окрім того, що це один з перших повноцінних туристичних польотів у космос він ще й встановить три світових рекорди:

  • політ у космос найбагатшої людини у світі;
  • політ найстаршої астронавтки;
  • та політ наймолодшого астронавта.

Де дивитися політ Blue Origine

Подивитися запуск ви можете прямо на нашому сайті нижче. Трансляція розпочнеться за планом, однак точний час запуску наразі не відомий. Трансляція розпочнеться о 14 годині за київським часом.

Трансляція запуску New Shepard: дивитися онлайн

До речі, зовсім недавно на своєму ракетоплані космос відвідав засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. Ми пояснили чим відрізняється політ Blue Origin від польоту Virgin Galactic і чому різниці між ними насправді практично немає.