Сьогодні, 20 липня, у туристичний політ відправиться суборбітальна ракета New Shepard. Вперше в історії компанії Blue Origin у капсулі перебуватиме екіпаж з чотирьох пасажирів.

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Чим цікавий політ Blue Origin

Окрім того, що це один з перших повноцінних туристичних польотів у космос він ще й встановить три світових рекорди:

політ у космос найбагатшої людини у світі;

політ найстаршої астронавтки;

та політ наймолодшого астронавта.

Важливо! Усі деталі цього історичного польоту ми зручно зібрали в одному матеріалі за цим посиланням.

Де дивитися політ Blue Origine

Подивитися запуск ви можете прямо на нашому сайті нижче. Трансляція розпочнеться за планом, однак точний час запуску наразі не відомий. Трансляція розпочнеться о 14 годині за київським часом.

Трансляція запуску New Shepard: дивитися онлайн

До речі, зовсім недавно на своєму ракетоплані космос відвідав засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. Ми пояснили чим відрізняється політ Blue Origin від польоту Virgin Galactic і чому різниці між ними насправді практично немає.