Не секрет, що Amazon планує створення власної супутникової системи і вже вклала у перспективний проєкт 10 мільярдів доларів. Це не могло не викликати у відповідь кроків з боку Ілона Маска з його ініціативою Starlink: ексцентричний мільярдер вирішив ускладнити життя Джеффу Безосу.

Джерело: Verge

SpaceX і Amazon разом будують плани зі створення супутникового інтернету. Ось тільки Ілон Маск прийде до фінішу першим, оскільки у Starlink вже понад 1000 апаратів, а сама послуга перебуває на стадії активного тестування. Джефф Безос був готовий приступити до запуску свого орбітального угрупування Kuiper Systems, але на його шляху став Ілон Маск.

Цікаво Нові супутники Starlink будуть обладнані лазерним зв'язком з 2022 року, – Ілон Маск

Перепалка між Маском та Безосом

З'ясувалося, що глава SpaceX попросив Федеральну комісію зі зв'язку дозволити йому перемістити деякі супутники на нижчу висоту, ніж планувалося спочатку. На думку глави Amazon, цей крок спрямований на придушення конкуренції, оскільки супутники будуть становити загрозу зіткнення з орбітальним угрупованням Kuiper Systems або почнуть створювати їй перешкоди.

Джефф Безос зажадав заборонити SpaceX переводити супутники на малі висоти. Ілон Маск не став відмовчуватися, заявивши, що говорити про конкуренцію у цьому випадку смішно, оскільки Kuiper Systems досі перебуває на етапі планування і жодного супутника цього угруповання ще не запущено.

SpaceX dismissed Amazon's $AMZN protest of the modification as "attempts to stifle competition", saying Amazon makes "misleading claims of interference" and emphasizing that the competing Project Kuiper network represents "still nascent plans" pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

Попри такі заяви, представники Amazon запевняють, що розробили супутникову систему з урахуванням розміщення конкурентів, а значить, будь-які зміни шкідливі для ринку і йдуть врозріз з інтересами громадськості.