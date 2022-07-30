На зображенні забарвленому у штучні кольори, зображено область всередині кратера Гамбоа, великого ударного басейну поблизу рівнини Хріс ("Золота рівнина") на північ від екватора Марса. Блакитне забарвлення є результатом обробки зображень, призначене для підкреслення складних особливостей поля дюн, включаючи крихітні брижі, що вистилають вершини більших дюн.

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Зображення дюнного поля всередині кратера Гамбоа на Марсі / Фото NASA/JPL-Caltech

Найдрібніші дюни, зафіксовані на зображенні, розташовані лише на відстані кількох метрів одна від одної, якщо вимірювати від гребня до гребня, зазначають у NASA. Ці дрібні брижі групуються у більші піщані хвилі, розташовані на відстані близько 9 метрів, які відходять від дюн.

Приблизно паралельні більші та яскравіші елементи на зображенні є так званими "поперечними еоловими хребтами" або TAR, які, згідно із заявою, вкриті грубим піском.

Мега-брижі виглядають синьо-зеленими з одного боку покращеного кольорового вирізу, тоді як TAR виглядає більш яскраво-синім з іншого. Це може бути тому, що TAR активно рухаються під дією вітру, видаляючи темний пил і роблячи його яскравішим,

– пояснили фахівці NASA.

Як такі фото допомагають вивчати погоду на Марсі

Вивчаючи подібні зображення, вчені можуть дізнатися про напрямок вітру, який утворив ці дюни в далекому минулому. Різноманітність ознак розкриває зв'язки та відмінності між ними. Зображення можуть допомогти вченим визначити властивості матеріалу, з якого зроблені ці структури, і розповісти історію їхнього формування.

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Кілька слів про MRO

Mars Reconnaissance Orbiter, який зробив зображення на початку цього року, спостерігає за Марсом уже понад 16 років. Зонд, який був розроблений для пошуку доказів наявності рідкої води на поверхні Червоної планети нині продовжує доводити, що планета колись могла бути придатною для життя.

Орбітальний апарат також служить ретранслятором даних для марсіанських марсоходів NASA Curiosity та Perseverance і допомагає командам місій вибирати місця посадки для нових програм.