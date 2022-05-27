Більшості людей Dyson відома своїми пилососами, очищувачами повітря і пристроями для догляду за волоссям, але насправді це високотехнологічна компанія, всередині якої ведеться розробка величезної кількості різноманітної техніки.. У 2020 році Dyson оголосила про плани інвестувати близько 3,45 мільярда доларів у робототехніку, нові моторні технології та програмне забезпечення для машинного навчання. Тепер компанія розвиває центр робототехніки у Великій Британії на аеродромі Халлавінгтон поруч з діючим проєктним центром в Малмсбері. До цього місце призначалося для розробки електромобіля Dyson, однак цей проєкт закрили у 2019 році.

У штаті Нью-Йорк літнім людям роздадуть роботів-компаньйонів для боротьби із самотністю

Ліниве майбутнє з Dyson

Виробник планує найняти 700 інженерів протягом п'яти років для підрозділу, який буде займатися розробкою роботів. Зокрема, шукають 250 робототехніків, що мають досвід у сфері комп'ютерного зору і машинного навчання.

Перші пристрої розраховують продавати через вісім років – тобто у 2030 році.

До того часу, імовірно, арсенал підтримуваних функцій значно розшириться.



Робот Dyson чистить меблі / Кадр із відео Dyson

Повідомляється, що на даному етапі розвитку ці роботи можуть піднімати предмети й чистити меблі. До функцій збираються додати також миття посуду.

У 2021 році Dyson зареєструвала кілька патентів на пристрої для прибирання. Наприклад, робота, який може підніматися по сходах, і роботизовану руку, здатну тримати предмети й відкривати дверцята шаф.

У разі успіху, людство зможе лінуватися ще більше, виділяючи звільнений від прибирання час на щось інше.

Про свої плани компанія розповіла у невеликому ролику: відео

У представленому відео за участю Джейка Дайсона, сина засновника Джеймса Дайсона, показані різні роботи, здатні пилососити меблі, управлятися з крихкими речами, наприклад посудом, накривати на стіл, збирати розкидані речі й перекладати їх з місця на місце.

Він пояснює, що зараз у компанії поставлена мета розробити універсального робота, здатного виконувати роботу по дому та інші завдання.