Компанія Dynetics в зазначені терміни завершила загальну розробку проєкту місячного модуля. Тепер вона готується до детального опрацювання проєкту, що стане основою для виробництва модуля.

Раніше NASA мінімум на місяць відклало черговий етап відбіркового конкурсу на виробництво місячного посадкового модуля для доставки людини на Місяць. Цей етап повинен був пройти у кінці поточного місяця, однак Dynetics, попри все, закінчила перший етап вчасно.

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Інші учасники конкурсу від NASA на розробку місячного лендера

У поточному етапі конкурсу NASA беруть участь три компанії: SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса і Dynetics, що належить військовому підряднику Leidos. Десять місяців тому всі вони уклали контракти на суму близько одного мільярда доларів США на розробку власних унікальних проєктів місячних посадкових модулів.



Команди-учасники конкурсу від NASA та рендери їх лендерів / Фото NASA

Для наступного етапу, в ході якого конкурсанти повинні будуть створити конструкторську документацію для своїх проєктів, фахівці NASA повинні будуть вибрати дві компанії. Можливо, це станеться вже до кінця квітня.

Це ще один крок до поверхні Місяця. Попередня перевірка проєкту підтвердила, що наша команда готова приступити до детального проєктування, оскільки ми наближаємося до наступного етапу – критичного аналізу конструкції. Це ще один примітний огляд, який наближає нас на крок ближче до повторної висадки американців на Місяць,

– сказав Кім Дерінг (Kim Doering), віце-президент по космічним системам компанії Dynetics.