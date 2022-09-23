Навіть ті хто постійно перебувають у команді Android, час від часу прагнуть відчути досвід користування деякими крутими функціями чи фішками від Apple. Цього разу такою фішкою став динамічний острівець на нових смартфонах компанії.

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Одразу було зрозуміло, що зовсім скоро на Android-смартфонах з'явиться аналог Dynamic Island. Довго чекати не довелося. Застосунок DynamicSpot, розроблений користувачем Jawomo, наразі доступний для раннього завантаження з Google Play Store.

Поки що він доступний у безкоштовній версії. З його допомогою можна регулювати положення й розмір острівця залежно від того, де розташовано отвір камери на вашому конкретному пристрої Android. Однак, додавання деяких розширених функцій, таких як відображення острівця на екрані блокування або натискання на іконки для відкриття додатків, вимагає додаткової оплати в розмірі 135 гривень.



Dynamic Island на вашому Android-смартфоні / Фото 24 канал

Ранній доступ це ранній доступ

Як і будь-який застосунок у ранньому доступі, не все завжди буде працювати так, як задумано. І оскільки ця функція не є рідною для ОС Android, для того, щоб все працювало безперебійно, потрібно докласти певних зусиль.

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Наразі програма DynamicSpot сприймається здебільшого як естетичне доповнення, якому бракує значної частини розширеної функціональності та полірування версії острівця від Apple. Однак платна версія DynamicSpot містить опції для перемикання взаємодії дотиків і натискань з вашими сповіщеннями – функція, відсутня навіть на острівці Apple.

DynamicSpot, безумовно, відчувається як застосунок, що потребує доопрацювань, але навіть в такому вигляді він вражає ще ж і надто, створений одним розробником. Ця програма є цікавим способом змінити варіанти доставки ваших повідомлень на смартфон та хоча б віддалено отримати досвід взаємодії з Dynamic Island.