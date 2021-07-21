Лабораторія DxOMark визнала смартфон Xiaomi найгіршим в одній з категорій

Один зі смартфонів нової лінійки Xiaomi дістався до фахівців DxOMark, де пройшов тести підсистеми живлення. Він показав себе дуже погано і виявився найгіршим смартфоном у рейтингу DxOMark. В апарата дуже погана автономність, хоча і дуже швидка зарядка.

Мова йде про Xiaomi Mi 11, який заробив лише 49 балів. Це найгірший результат відповідного рейтингу джерела. Redmi 9, який перебуває на другому місці, заробив на п'ять балів більше.

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Чому все так погано

Провальною виявилася саме автономність. Тут смартфон отримав лише 34 бали, і це не змогли компенсувати навіть 84 бали за швидку зарядку.



Скриншот сайту DxOMark з результатами тестування / Скриншот 24 каналу

Смартфон має акумулятор ємністю 4600 мА•год. Це лише трохи менше, ніж середній показник у цьому сегменті – 5000 мА•год, але все ж, як показали тести, з автономністю все досить непогано.

В усьому винен Snapdragon 888, який не може похвалитися енергоефективністю, і дуже великий 120-герцевий екран з високою роздільною здатністю. Втім, Oppo Find X3 Pro при практично ідентичних параметрах все одно показав себе краще, заробивши 66 балів в цілому і 48 балів за автономність.

Xiaomi Mi 11 показав тривалість роботи в 1 день і 12 годин, зарядившись при цьому повністю всього за 56 хвилин.