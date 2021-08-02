Xiaomi вже не перша: DxOMark визначила нового лідера мобільної фотографії
Джерело:DxOMark
Лабораторія DxOMark опублікувала оцінку нового смартфона, який зміг потіснити колишнього лідера – Xiaomi Mi 11 Ultra. На думку спеціалістів компанії, йому немає рівних ні в основній, ні у фронтальній камері.
Новий лідер – Huawei P50 Pro. Його визнали кращим у світі камерофоном, причому відразу в двох категоріях.
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На що здатні нові камери
Huawei офіційно представила свої флагманські смартфони P50 і P50 Pro, одразу ж фахівці DxOMark опублікували тести камер топової моделі. Причому і основної, і фронтальної — в обох випадках P50 Pro обійшов всі нинішні флагманські смартфони.
Смартфон отримав 144 бали — на один бал більше, ніж у минулого "номера один", Xiaomi Mi 11 Ultra, і на п'ять балів більше, ніж у Huawei Mate 40 Pro+.
Huawei P50 Pro / Фото Huawei
Фахівці високо оцінили камеру Huawei P50 Pro. З плюсів:
- Низький рівень шумів і широкий динамічний діапазон в будь-яких умовах зйомки, що характерно як для основного модуля, так і модуля з надширококутним об'єктивом.
- Точний і природний баланс білого.
- Хороша деталізація при зйомці з оптичним зумом і в приміщенні, і при денному світлі.
- Широкий динамічний діапазон і стабільний автофокус у відеороликах, ефективна стабілізація відео.
Мінуси теж є, але вони не критичні, до того ж частина їх може бути усунена оновленням прошивки.
- У фронтальній камері смартфона використовується 13-мегапіксельний датчик і об'єктив з фокусною відстанню 18 міліметрів і діафрагмою F/2,4.
- Також є система автофокусу і електронної стабілізації зображення.
- За зйомку фото фронтальна камера отримала 112 балів, за зйомку відео — 96. У підсумку – перше місце в своєму рейтингу.
- Хвалять фронтальну камеру Huawei P50 Pro за широкий динамічний діапазон, точний баланс білого, хорошу деталізацію на фото в приміщенні і при денному світлі, ефективну стабілізацію при зйомці відео.
- Мінуси – зниження деталізації на фото при слабкому освітленні, періодичні збої автофокусу, неточна передача шкірних тонів на фото, обмежений динамічний діапазон у відеороликах при слабкому освітленні.