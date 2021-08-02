Новий лідер – Huawei P50 Pro. Його визнали кращим у світі камерофоном, причому відразу в двох категоріях.

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На що здатні нові камери

Huawei офіційно представила свої флагманські смартфони P50 і P50 Pro, одразу ж фахівці DxOMark опублікували тести камер топової моделі. Причому і основної, і фронтальної — в обох випадках P50 Pro обійшов всі нинішні флагманські смартфони.

Смартфон отримав 144 бали — на один бал більше, ніж у минулого "номера один", Xiaomi Mi 11 Ultra, і на п'ять балів більше, ніж у Huawei Mate 40 Pro+.



Huawei P50 Pro / Фото Huawei

В топ-5 рейтингу кращих камерофонів світу зараз три моделі у Huawei і дві у Xiaomi. Для порівняння: кращий зі смартфонів Apple лише на дев'ятій позиції.

Фахівці високо оцінили камеру Huawei P50 Pro. З плюсів:

Низький рівень шумів і широкий динамічний діапазон в будь-яких умовах зйомки, що характерно як для основного модуля, так і модуля з надширококутним об'єктивом.

Точний і природний баланс білого.

Хороша деталізація при зйомці з оптичним зумом і в приміщенні, і при денному світлі.

Широкий динамічний діапазон і стабільний автофокус у відеороликах, ефективна стабілізація відео.

Мінуси теж є, але вони не критичні, до того ж частина їх може бути усунена оновленням прошивки.

У фронтальній камері смартфона використовується 13-мегапіксельний датчик і об'єктив з фокусною відстанню 18 міліметрів і діафрагмою F/2,4.

використовується 13-мегапіксельний датчик і об'єктив з фокусною відстанню 18 міліметрів і діафрагмою F/2,4. Також є система автофокусу і електронної стабілізації зображення.

За зйомку фото фронтальна камера отримала 112 балів, за зйомку відео — 96. У підсумку – перше місце в своєму рейтингу.

Хвалять фронтальну камеру Huawei P50 Pro за широкий динамічний діапазон, точний баланс білого, хорошу деталізацію на фото в приміщенні і при денному світлі, ефективну стабілізацію при зйомці відео.

Мінуси – зниження деталізації на фото при слабкому освітленні, періодичні збої автофокусу, неточна передача шкірних тонів на фото, обмежений динамічний діапазон у відеороликах при слабкому освітленні.

Нагадаємо, DxOMark останнім часом піддається сильній критиці та звинуваченням у необ'єктивності. Багато технооглядачів та блогерів після власних тестувань пристроїв просто перестали враховувати думку DxOMark і будь-яким чином посилатись на неї, заявляючи про брехню з боку лабораторії.