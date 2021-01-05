Щороку спеціалісти DxOMark аналізують найкращі гаджети на мобільному ринку за різноманітними параметрами, в тому числі й по фото- та відеоможливостях. За підсумками 2020 року також назвали кращі смартфони за якістю роботи камер. Лідер передбачуваний.

Китайський суперфлагман HUAWEI Mate 40 Pro+ був обраний кращим з кращих за сумою балів, а також виграв в категорії "Кращий смартфон для зйомки при недостатній освітленості". Дані опубліковані на офіційному сайті незалежної лабораторії DxOMark.

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Хто в рейтингу



Переможець рейтингу Huawei Mate 40 Pro+ / Фото Huawei

При показнику в 138 балів Apple iPhone 12 Pro дуже близький до Mate 40 Pro+, але трохи поступається Huawei. iPhone, за словами експертів, чудово підходить для автофокусування та попереднього перегляду. Новий лідарний лазерний датчик Apple гарантує, що фокус буде точно встановлений на потрібному об'єкті при будь-якому освітленні. Попередній перегляд зображення в додатку камери максимально наближений до остаточного вигляду фото, навіть в складних HDR-сценах або при зйомці в режимі боке.

Різниця між цими двома гаджетами найбільш помітна в динамічному діапазоні, де Apple знаходиться не зовсім на тому ж високому рівні, що і Mate 40 Pro+.



Нічне фото, зроблене Mate 40 Pro+ / Фото DxOMark

Цікаво, що найкраще відеозапис в 4K-якості, на думку DxOMark, вдається молодшій версії переможця – моделі без приставки "+" у назві. Він же чудово справляється і з портретами. Але в цій категорії Mate 40 Pro довелося розділити пальму першості зі ще одним смартфоном — корейським флагманом Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Ще дві згадки в підсумках року від DxOMark отримав інший апарат з приставкою Ultra в назві — Китайський флагман Xiaomi Mi10 Ultra. Його експерти назвали найкращим при зйомці з великої відстані з використанням телеоб'єктиву, а також при зйомці з ширококутним об'єктивом.