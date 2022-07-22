Сліди древніх гігантів знаходять по всьому світу не рідше, ніж їх кістки. Раніше, наприклад, палеонтологи вивчали у Великій Британії сліди динозаврів, датовані не менш як 200 мільйонами років. Залишили їх, імовірно, ранні зауроподи.

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Деталі знахідки

Видання зазначає, що сліди випадково помітив один із відвідувачів.

Це були кілька кам'яних ям у дворі ресторану в провінції Сичуань.

Як і британські сліди, ці належать зауроподам – найбільшим тваринам, що коли-небудь ходили по Землі. Вони ходили по планеті в ранній крейдяний період.

Динозаври, ймовірно, мали довжину тіла близько 8 метрів.

Зауроподи, відомі своїми довгими шиями та хвостами. Вони могли вирости до розміру трьох автобусів і були надзвичайно важкими.



Сліди древніх зауроподів / Фото CNN



Сліди древніх зауроподів / Фото CNN

Сліди добре збереглись у тому числі тому, що раніше на цьому місці була птахоферма: бруд і пісок з виробництва захищали скам'янілості від ерозії та атмосферних впливів.

Їх розчистили близько року тому, коли відкрився ресторан.

Власнику сподобався природний вигляд нерівного каменю, тому він залишив його недоторканим, а не став вирівнювати цементом.

У Сичуані регулярно знаходять сліди динозаврів, але не до всіх скам'янілостей встигають дістатися фахівці: часто у них є не більше 48 годин на роботу з об'єктом, оскільки власники ділянок ведуть там будівельні роботи. У цьому регіоні часто знаходять скам'янілості динозаврів юрського періоду, але крейдяний період представлений значно менше, хоча саме останній був тим часом, коли "динозаври справді процвітали", каже Ліда Сін, палеонтологиня і доцентка Китайського університету наук про Землю.