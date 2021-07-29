Створила робота компанія Agility Robotic, заснована тим же університетом. На одному заряді Cassie подолав дистанцію в п'ять кілометрів за 53 хвилини, з яких 6,5 хвилин пішло на перезапуск робота після двох падінь. Сталися вони через перегрів комп'ютера і невдалий поворот.
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Рекорд Cassie
Cassie створили у 2017 році на грант в один мільйон доларів від Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA). Керує ним нейромережа з використанням глибокого машинного навчання з підкріпленням.
Cassie вміє стабільно балансувати і пересуватися на двох кінцівках, а також підніматися і спускатися по сходах.
Як бігав робот Cassie: відео
Agility Robotics використовує Cassie як експериментальну платформу для своїх комерційних двоногих роботів Digit і Ford — компанія пропонує використовувати їх для обробки і доставки посилок.