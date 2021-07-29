Створила робота компанія Agility Robotic, заснована тим же університетом. На одному заряді Cassie подолав дистанцію в п'ять кілометрів за 53 хвилини, з яких 6,5 хвилин пішло на перезапуск робота після двох падінь. Сталися вони через перегрів комп'ютера і невдалий поворот.

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Рекорд Cassie

Cassie створили у 2017 році на грант в один мільйон доларів від Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA). Керує ним нейромережа з використанням глибокого машинного навчання з підкріпленням.

Cassie вміє стабільно балансувати і пересуватися на двох кінцівках, а також підніматися і спускатися по сходах.

Як бігав робот Cassie: відео

Глибоке навчання з підкріпленням – один з трьох основних способів машинного навчання. Його суть можна описати так: людина задає певну мету і нейромережа намагається досягти її з мінімумом помилок, навчаючись на тому, як реагує навколишнє середовище. Якщо перед нейромережею поставлена мета пробігти п'ять кілометрів – кожен успішно зроблений крок буде "підкріплювати" її алгоритми, а кожне падіння — змушувати нейромережу змінювати свою поведінку.

Agility Robotics використовує Cassie як експериментальну платформу для своїх комерційних двоногих роботів Digit і Ford — компанія пропонує використовувати їх для обробки і доставки посилок.