Перший політ апарату Maker відбувся 16 грудня, у день 118-річчя польоту братів Райт. Початок комерційної діяльності заплановано на 2024 рік, а першими платними пасажирами стануть жителі Лос-Анджелеса та Майамі.

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Все, чого ми досягли цього року, кожна пройдена віха та укладене партнерство, були спрямовані на досягнення однієї мети: створити літальний апарат та екосистему міської аеромобільності, які зможуть розширити та змінити вигляд подорожей усередині міста. Після завершення першого польоту ми стали на крок ближчими до цієї мети й довели, що Archer може працювати у швидкому темпі, не жертвуючи безпекою чи якістю,

– сказав Адам Голдстайн, співзасновник Archer.

Яким буде аеротаксі Maker

Серійна версія аеротаксі буде розрахована на чотирьох пасажирів, але спочатку доведеться отримати дозвіл Федерального управління цивільної авіації (FAA) США на польоти легшої, двомісної моделі. Вона розвиває максимальну швидкість 240 км/год і може покрити відстань 96 кілометрів, перш ніж сяде акумулятор. Такого запасу ходу має вистачити на польоти у межах міста.



Серійну чотиримісну версію Maker випустять у 2024 році / Фото Archer Aviation

Завдання випробувань – перевірити ефективність переходу від вертикального зльоту до горизонтального польоту і назад. Шість передніх пропелерів Maker, розташовані на крилах, можуть змінювати положення та штовхати літак уперед. Компанія обіцяє розпочати випуск чотиримісної пілотованої моделі першої в галузі, у 2023 році.