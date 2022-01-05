Двигуни SpaceX, які відправлять людей на Марс, досягли рекордної потужності

Мільярдер та головний інженер SpaceX розповів у своєму твітері, що двигун Raptor 2 розвинув у робочій камері рекордний тиск у 300 бар.

Приблизно три роки тому Маск публічно заявив про те, що двигуни Raptor кращі за російські РД-180. Тоді двигуни Raptor змогли розвинути в робочій камері тиск 268,9 бар (РД-180 розвиває робочий тиск 267 бар).

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Друга версія двигуна Raptor виявилася потужнішою і досконалішою за попередню. Для Маска та компанії SpaceX це важливий момент.

До чого тут банкрутство SpaceX

Наприкінці минулого року Маск зізнався, що компанії SpaceX загрожує банкрутство, якщо до кінця 2022 року ракети Starship не почнуть регулярно літати. І корінь проблем лежить у "кризі" виробництва ракетних двигунів. Можна сподіватися, що значне підвищення тяги Raptor 2 також допоможе компанії подолати цю кризу і вже найближчим часом Starship таки здійснить свій перший орбітальний політ.

Що до Starship то тут проблема полягає не лише у двигунах. SpaceX все ніяк не отримає дозвіл від контролюючих органів, які досі проводять екологічну інспекцію Starbace в Бока Чіка. У FAA заявили 28 грудня 2021 року, що Управління не встигає виконати експертизу у зазначений термін до 31 грудня 2021 року.

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Залишається лише чекати на швидке закінчення перевірки та запуск Starship у найближчі місяці, адже у SpaceX попереду ще багато роботи. Нагадаємо, що за задумом Ілона Маска система Starship повинна злітати зі стартового стола (перший ступінь – ракета Super Heavy \сідатиме на платформу), після чого корабель Starship виходитиме на орбіту, далі він повертатиметься на планету й сідатиме самостійно на платформу де корабель повинна ловити механізована вежа.