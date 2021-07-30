Що сталося на МКС після стикування з "Наукою"

Після стикування модуля з МКС космонавти Олег Новицький та Петро Дубров почали підготовку до відкриття люків між модулями "Зірка" та "Наука". За інформацією з трансляції NASA, вони почали відкривати внутрішній люк "Зірки", але в цей момент, близько 19:45 (29 липня) за київський часом мимовільно увімкнулися двигуни "Науки".

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Як вирішили проблему

Щоб стабілізувати стан МКС, довелося активувати двигуни модулів "Зірка" та "Прогрес". Зараз стан станції та пристикувався модулів нормалізовані. Через деякий час стабільність станції було відновлено. Це підтвердив представник американського ЦУП у Г'юстоні.

У "Роскосмосі" інцидент пояснили "роботою з залишками палива". Загалом незаплановане та самовільне увімкнення двигунів "Науки" призвело до зміни положення станції в просторі на 45 градусів.

Наскільки небезпечною була ситуація

Важко сказати якими могли бути наслідки інциденту, якби локалізувати та вирішити проблему не вдалося швидко. Зараз у NASA зазначаються, що ніякої шкоди станції або екіпажу нанесено не було, однак на момент інциденту американський сегмент МКС оголосив надзвичайний стан, закрив люки модуля "Купол" та скасував усі заплановані на день процедури.