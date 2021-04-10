Особливість місії "Психея" у тому, що як тільки апарат опиниться у космосі, він запустить інноваційний двигун Холла. Вперше корабель з таким типом прискорювача відправиться у відкритий космос, і без цієї технології політ до астероїда не відбувся б, оскільки використання хімічних двигунів вартувало б значно більше, ніж виділений 1 мільярд доларів.

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Що ж це за двигун такий?

Двигуни на ефекті Холла розробили і вперше почали застосовувати в СРСР в 70-х роках минулого століття. Відтоді вони застосовуються для виведення на цільові орбіти супутників. Такі двигуни відносяться до електростатичних ракетних двигунів, але володіють більшою тягою, ніж іонні, при рівних розмірах. Пізніше їх стали застосовувати в Maxar та інших компаніях. Але тепер вперше їх вирішено використовувати для польоту у відкритому космосі. NASA і Maxar вважають, що технологія готова, але все ще потребує випробуванні в новому середовищі.

Вихід за межі Землі завжди пов'язаний зі складнощами. Рухаючись у бік від Сонця, ви генеруєте менше енергії від сонячних батарей. Радіаційна середовище буде інше. І постає питання, чи зможемо ми підтримувати пульсацію прискорювачів настільки довго,

– пояснив Роберт Кербім, віце-президент Maxar

Чому не використали звичні хімічні двигуни

Якби NASA намагалося запустити апарат до Психеї на хімічному двигуні, знадобилося б у п'ять разів більше палива. Тоді корабель збільшився б до розмірів "Кассіні", який досліджував Сатурн з 2004 до 2017 року. Місія "Кассіні" коштувала близько 4 мільярдів доларів. Настільки великі суми зарезервовані в Агентстві лише для пріоритетних польотів, які відбуваються один або два рази на 10 років. Дослідження Психеї у цей перелік не входить і тому використання двигуна Холла – єдиний варіант дістатися до астероїда порівняно дешево.

Кожен з прискорювачів Холла буде генерувати в три рази більше тяги, ніж іонні двигуни міжпланетної станції Dawn. В результаті корабель досягне астероїда, розташованого в головному поясі, через 3,5 року польоту. Вийшовши на максимально низьку орбіту Психеї, він включить спектрометр і спробує знайти відповідь на питання, з чого саме він складається.